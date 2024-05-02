立委關切外交人員離婚率 吳釗燮：推動夫妻同館工作

立委今天指出外交人員常因工作面臨離婚等家庭問題，外交部長吳釗燮說，他致力於讓夫妻在避免直屬關係的前提下，在同一個駐外館處工作；而與他共事過的人員都知道彼此友善對待的重要，他到外交部後此風氣與文化已逐漸擴散。

外交部長吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時表示，他曾接觸外交人員因長期外派與妻兒在不同國家生活，最後離婚，外交人員是否離婚率偏高。

對此，吳釗燮說明，離婚率部分並沒有仔細研究，但值得注意的是，首先要減輕人員工作負擔，例如以現代科技或通訊設備，讓過去複雜的事務更有效率，而他上任外交部長後，也致力於讓夫妻在避免直屬關係的前提下，在同一個駐外館處工作。至於隨同派外的外交人員配偶若有工作需求是否可於當地聘用，外交部人事處長黃麗玲說，將列為規劃重點項目。

民進黨立委羅美玲質詢時詢問，外交部自2009年起訂有員工協助方案實施計畫，但使用率僅有3.1%到3.6%，低於全台精神疾病就醫人口占全台人數11.86%，是否讓外交部人員憂心留下諮詢紀錄影響未來升遷，吳釗燮回應「絕對不會（因此影響升遷）」。

吳釗燮表示，有關使用率的問題，因涉及個人隱私，不能說介入就介入，且外交人員皆經過高壓環境工作的訓練，將持續透過問卷調查方式鼓勵人員使用諮商服務。

他強調，與他共事過的人員都知道彼此友善對待的重要，他到外交部後此風氣與文化已逐漸擴散，「很久以前有聽說過長官對部屬嚴厲的故事，現在已經都沒有了」。