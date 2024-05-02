朝野協商破局 傅崐萁：民進黨像巨嬰、玩弄韓國瑜

針對今日下午民進黨立院黨團開記者會批評「朝野協商」及「人前握握手、人後下毒手」一事，國民黨團總召傅崐萁傍晚表示，民進黨只會把人民的苦難當成作秀的場所，若是真的想好好討論，為何在委員會朝野協商時民進黨不來討論？至於民進黨批評三大交通建設是錢坑一事，更是無稽之談，國民黨團早就說了千百遍「花東快」是分十年逐年編列預算，「環島高鐵」及「國道六號東延」可以採用民間興建營運後轉移模式（BOT）的方案進行，到底是看不懂還是聽不懂？

傅崐萁強調，三大交通法案就是基於「交通平權，生命無價」的理念，希望給全台灣人民甚至是全世界的旅客一條安全的道路，讓大家開開心心出門，平平安安回家。

傅崐萁質疑，但民進黨就是不長進又做賊喊抓賊，之前的委員會朝野協商就因故不出席，再來倒果為因的指責國民黨團不願意討論。直到韓國瑜院長召集朝野協商階段，再刻意找理由稱「一小時的討論時間不夠」所以拒絕出席朝野協商。人民的眼睛是雪亮的，想在韓國瑜院長協商階段刻意拖長討論時間，無非就是想把立法院長韓國瑜的協商當成作秀的場所，繼續搶話、插話，高聲咆哮、干擾議事。

傅崐萁痛批，想把韓國瑜院長召開的朝野協商當成秀場玩弄才是真正的不尊重韓國瑜院長及立法院，根本沒有把人民的需求放在心裡，眼裡只有政治利益跟算計。三大交通法案的預算如何編列過去已經講了千百遍，民進黨似乎像個永遠長不大的嬰兒，聽不懂大人說的話，只會活在自己的幻想當中。國民黨團多次說明「花東快」是分十年，逐年編列預算，而「環島高鐵」及「國道六號東延」都希望採用BOT甚至是開放國際標的方式來進行，不會浪費納稅人的錢，講得清清楚楚、明明白白，只有裝聾作啞的民進黨聽不懂。