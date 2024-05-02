快訊

仁本集團總座車禍…超誇張逆向衝撞畫面曝光 陳聖文控對方吸毒前科

當工程師10年迎人生稅務高峰 他心痛揭「繳稅金額」讓一票網友跪了

政院推動反歧視法立法 公聽會16日起跑

中央社／ 台北2日電

為研議制定綜合性反歧視法，行政院今天起預告反歧視法草案，16日起在全台辦理分區公聽會。預告草案除定義歧視等禁止行為，也要求不得基於種族、身心障礙、性別等進行歧視、騷擾等行為。

行政院人權及轉型正義處今天透過新聞稿表示，研議制定綜合性「反歧視法」是行政院國家人權行動計畫中重要項目之一，禁止歧視的規定現行已分散在不同法律，但參考外國定有綜合性反歧視法立法例發現，國內法律對歧視定義、例外條款，以及部分領域的反歧視規範不足，且違反現行禁止歧視規定，救濟方式多為處以罰鍰，欠缺相應的民事損害賠償機制，因此提出草案。

反歧視法草案今天起至7月1日在「公共政策網路參與平台－眾開講」預告，並將於16日、24日、27日、29日辦理分區公聽會，蒐集、聽取各界意見，對草案內容有意見或修正建議者，可於預告期間至該平台討論區陳述意見，或報名參與公聽會。

草案計7章46條，第1章主要定義性規範歧視等禁止行為、受保護特徵等相關用詞；第2章規範在大眾交易、就業、教育領域，不得基於種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰為歧視及騷擾、報復行為，並規範雇主及學校的歧視防治及糾正補救義務；第3章規範不構成歧視的例外情形。

第4章是救濟部分，明定侵害除去及防止請求權、損害賠償請求權、團體訴訟等相關規定，例如，參酌美國法制的懲罰性賠償制度，法院得因被害人請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下的懲罰性賠償金；第5章規範各級政府及相關部會在消弭歧視及促進實質平等相關義務。

另外，參考國外定有綜合性「反歧視法」的執行機制，國家人權機構有其重要功能及角色，草案第6章明定「國家人權委員會關於歧視事件之處理」相關權責。

人權 家人 行政院

延伸閱讀

行政院推海洋保育法 漁民質疑倉促立法、批危害子孫作業權

柯建銘拒出席 環島高鐵、花東條例黨團協商改期

藍委提廢一例一休 政院：盼立委聆聽各界意見

政院通過所得稅法修正 扣繳人從事業負責人改為事業本身

相關新聞

黃國昌爆喬NCC「要害死柯文哲？」 陳智菡曝背後操作手目的

行政院日前公布NCC（國家通訊傳播委員會）四名新委員提名人選，被民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾向民眾黨主席柯文哲提議...

「賴清德鐵粉」95歲阿嬤祈求平安符 曝520期待看到她：不知道長什麼樣子

5月是溫馨母親節，立委鍾佳濱趁行程空檔，探望準總統賴清德的鐵粉95歲的黃坐阿嬤，告知520是總統就職典禮，賴清德將正式就...

立委關切外交人員離婚率 吳釗燮：推動夫妻同館工作

立委今天指出外交人員常因工作面臨離婚等家庭問題，外交部長吳釗燮說，他致力於讓夫妻在避免直屬關係的前提下，在同一個駐外館處...

朝野協商破局 傅崐萁：民進黨像巨嬰、玩弄韓國瑜

針對今日下午民進黨立院黨團開記者會批評「朝野協商」及「人前握握手、人後下毒手」一事，國民黨團總召傅崐萁傍晚表示，民進黨只...

民進黨的「我國」是哪國？傅崐萁批綠提案偷渡意識形態：不懂憲法

針對民進黨立委昨天在內政委員會提案「中國對台的威嚇及善意比例相符與否仍有可議之處，陸委會應會同相關部會，在以捍衛對等交流...

520就職典禮表演搶先曝光！國體大舞龍、強棒同步出擊

在原住民部落歌聲下，舞龍、強棒同步出擊，結合跆拳道品勢與爵士舞蹈，第16任總統副總統就職典禮國體大表演今天搶先曝光，一展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。