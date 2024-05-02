政院推動反歧視法立法 公聽會16日起跑

為研議制定綜合性反歧視法，行政院今天起預告反歧視法草案，16日起在全台辦理分區公聽會。預告草案除定義歧視等禁止行為，也要求不得基於種族、身心障礙、性別等進行歧視、騷擾等行為。

行政院人權及轉型正義處今天透過新聞稿表示，研議制定綜合性「反歧視法」是行政院國家人權行動計畫中重要項目之一，禁止歧視的規定現行已分散在不同法律，但參考外國定有綜合性反歧視法立法例發現，國內法律對歧視定義、例外條款，以及部分領域的反歧視規範不足，且違反現行禁止歧視規定，救濟方式多為處以罰鍰，欠缺相應的民事損害賠償機制，因此提出草案。

反歧視法草案今天起至7月1日在「公共政策網路參與平台－眾開講」預告，並將於16日、24日、27日、29日辦理分區公聽會，蒐集、聽取各界意見，對草案內容有意見或修正建議者，可於預告期間至該平台討論區陳述意見，或報名參與公聽會。

草案計7章46條，第1章主要定義性規範歧視等禁止行為、受保護特徵等相關用詞；第2章規範在大眾交易、就業、教育領域，不得基於種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰為歧視及騷擾、報復行為，並規範雇主及學校的歧視防治及糾正補救義務；第3章規範不構成歧視的例外情形。

第4章是救濟部分，明定侵害除去及防止請求權、損害賠償請求權、團體訴訟等相關規定，例如，參酌美國法制的懲罰性賠償制度，法院得因被害人請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下的懲罰性賠償金；第5章規範各級政府及相關部會在消弭歧視及促進實質平等相關義務。

另外，參考國外定有綜合性「反歧視法」的執行機制，國家人權機構有其重要功能及角色，草案第6章明定「國家人權委員會關於歧視事件之處理」相關權責。