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民進黨的「我國」是哪國？傅崐萁批綠提案偷渡意識形態：不懂憲法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召。記者胡經周／攝影
國民黨立院黨團總召。記者胡經周／攝影

針對民進黨立委昨天在內政委員會提案「中國對台的威嚇及善意比例相符與否仍有可議之處，陸委會應會同相關部會，在以捍衛對等交流為前提，研議我國是否開放組團赴中及開放範圍，並持續提出措施或輔導受影響業者」，國民黨團總召傅崐萁今日回應，立法院任何臨時提案，都不能違反憲法，請各位民進黨委員要認真一點，「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」規範清楚。

傅崐萁質疑，民進黨委員到底是看不懂法條，還是心懷不軌故意使壞？憲法及兩岸人民關係條例對與兩岸之間的用詞都有明確規範，既然是在立法院工作，所有的用詞就應該遵照法律規範，不能用臨時提案去偷渡自身的意識形態，法律不是民進黨愛怎麼用，就怎麼用。

傅崐萁表示，顯然民進黨委員對中華民國憲法及兩岸人民關係條例不瞭解、不熟悉，建議可以儘快去翻閱或是組一個「憲法讀書會」，這些法律上的用詞必須要精準，難不成「陸委會」要改成「中委會」嗎？

傅崐萁認為，當國民黨使用「我國」的時候，一直都是指「中華民國」毫無懸念，至於民進黨言必稱的「我國」又是哪個國？敢明確大方地向全國國人講清楚說明白嗎？過去曾在議事殿堂上，質問過遵行民進黨黨章信奉「台獨黨綱」的行政院前院長蘇貞昌，到底是「中華民國」的行政院長？還是「台灣共和國」的行政院長？

記者會時碰巧與國民黨立委徐巧芯相遇，傅崐萁表達鼓勵，面對綠營的網軍、側翼、媒體、名嘴等鋪天蓋的攻擊不要害怕，這些題目及內容都是民進黨中央廚房出來的，所以可以連續罵好幾個晚上，這就是民進黨的抹黑抹紅產業鏈。台灣人民只要看到民進黨一直罵誰，就表示他們最害怕誰，大家要給巧芯加油打氣。

中華民國憲法 傅崐萁 民進黨

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