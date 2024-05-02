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柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨總召柯建銘下午舉行記者會，痛批國民黨總召傅崐萁一再毀憲亂政、沒收民主。記者胡經周／攝影
民進黨總召柯建銘下午舉行記者會，痛批國民黨總召傅崐萁一再毀憲亂政、沒收民主。記者胡經周／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推環島高速鐵路建設特別條例草案等草案，立法院長韓國瑜原訂下午召集朝野協商，但民進黨團總召柯建銘拒絕出席，傅崐萁批評民進黨要一意孤行與人民對立，拖垮議事效率。柯建銘表示，國民黨跟國民黨在國會沒收委員會、院會，違憲亂政，連委員會麥克風都要沒收，「這是沒收民主，台灣民主已經死亡，國會已經整個香港化」。

針對今天下午朝野協商取消，柯建銘與民進黨團幹事長吳思瑤、立委沈伯洋舉行記者會。柯建銘表示，昨天他有打電話給傅崐萁，表達協商只有一個小時很難說清楚，應該讓各部會說明一次，是不是先取消協商，下周多討論幾次再來表決，傅崐萁卻說「半小時就夠了」。

柯建銘提醒傅崐萁，這是個善意的溝通，大家老朋友一場，如果傅崐萁一再毀憲亂政，全國都在看，這樣對傅崐萁不好；因此傅崐萁一口答應，稱跟韓國瑜講好就好，結果傅崐萁今天顛倒是非。

柯建銘表示，現在國會傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌狼狽為奸，狐假虎威，台灣民主已經死亡，國會完全香港化；傅崐萁從中國訪問回來，馬上跑到立法院內政委員會提案不能寫中國，這是選前就密謀好的，「這是一整套賣台計畫，這是糖衣毒藥，中共隨時可以修回」。

柯建銘諷刺，藍白現在沒收提案討論，以後搞不好連禁止沈伯洋進到立法院都可以表決，因為沈伯洋天天打共匪。藍白以為聯手在國會過半，凡事都可以透過表決輾壓，這是民主輓歌、民主的悲哀，台灣已經在懸崖邊，不是在開玩笑，前人辛苦建立的民主都在一夕間被毀掉。

柯建銘強調，藍白現在在國會沒收委員會、沒收院會，連討論都不給討論，下周司法法制委員會輪到民進黨當召委，將會續排國會改革方案，「請你們來沒收，我等著」。

傅崐萁 柯建銘 民進黨

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