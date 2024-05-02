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520就職典禮表演搶先曝光！國體大舞龍、強棒同步出擊

中央社／ 台北2日電
中華民國第16任總統、副總統就職典禮20日將盛大舉行，國立體育大學將帶來精彩演出，學生們2日下午在校內密集排練，國體大棒球隊也將參與表演。中央社
中華民國第16任總統、副總統就職典禮20日將盛大舉行，國立體育大學將帶來精彩演出，學生們2日下午在校內密集排練，國體大棒球隊也將參與表演。中央社

在原住民部落歌聲下，舞龍、強棒同步出擊，結合跆拳道品勢與爵士舞蹈，第16任總統副總統就職典禮國體大表演今天搶先曝光，一展體育健兒的力與美，也為2024巴黎奧運集氣。

國立體育大學今天舉辦520就職典禮演出排練，繼去年擔任國慶典禮壓軸演出後，這回再以「龍耀國際、強棒台灣」為主題，結合校內舞龍隊、跆拳道隊、棒球隊、爵士啦啦隊與原住民資源中心，150名學生齊力演出，以地球為圓心，「國際」、「強棒」為意象，團結同心發光發熱。

國立體育大學將參與中華民國第16任總統副總統就職典禮演出，表演內容結合多領域運動項目，參演學子2日積極排練，爵士舞蹈隊身披蝶翼披風大秀活力舞姿。中央社
國立體育大學將參與中華民國第16任總統副總統就職典禮演出，表演內容結合多領域運動項目，參演學子2日積極排練，爵士舞蹈隊身披蝶翼披風大秀活力舞姿。中央社

國立體育大學將在20日登場的中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會中帶來精彩演出，參演學子2日密集排練，跆拳道隊也加入表演，呈現體育之美。中央社
國立體育大學將在20日登場的中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會中帶來精彩演出，參演學子2日密集排練，跆拳道隊也加入表演，呈現體育之美。中央社

中華文化總會秘書長李厚慶分享，距離上次就職典禮在凱達格蘭大道舉辦已是8年前，除了國內媒體關注外，世界各地近200家媒體也會到台灣採訪。他指出，這次演出不只有大會就職元素，也呼應即將到來的2024巴黎奧運，為台灣英雄加油。

舞龍隊隊長黃嘉緯接受媒體聯訪表示，國體大去年國慶典禮曾受邀到凱道表演，再次受邀非常榮幸，能讓傳統民俗與競技項目結合呈現，也希望台灣能像棒球一樣，全壘打出去，讓世界看到。

棒球隊隊長盧奕呈說，知道總統當選人賴清德很喜歡棒球，還是統一獅球迷。棒球是台灣的國球，希望藉由參與演出，每個人都強棒一心、集氣，選手都能在巴黎奧運拿金牌。

國體大總務長王翔星指出，很高興體育運動價值能在國家重要慶典發展出來，完整表演時國體大將與建國中學樂旗隊合作，兩個隊伍相互加乘、文武雙全。

王翔星表示，台灣已成國際社會「關鍵字」，靈活堅韌地守護民主價值及發揮良善精神，躍升國際舞台。他很期待台灣能如同棒球比賽中的關鍵棒次，強棒出擊，在關鍵時刻發揮關鍵功能。

巴黎奧運 賴清德 520

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