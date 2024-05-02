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520總統就職慶祝大會 禁帶酒飲雷射筆擴音器

中央社／ 台北2日電

520將至，中華民國第16任總統副總統就職籌備會今天公布520就職慶祝大會禁制公告，包括觀禮貴賓入場時須配合管制人員實施身分驗證及物品檢查，且禁止攜帶含酒精飲料、雷射筆、擴音器等易生危險或滋擾物品。

就職籌備會表示，為維護大會安全，賓客入場時須配合管制人員實施身分驗證及物品檢查，不得攜帶長、寬30公分以上背包或手提包等，若遇雨可自行準備淺色透明雨衣，或可完全放入背包、手提包的雨傘，進入觀禮區後就嚴禁使用雨傘或雜色雨衣，以免影響他人觀賞表演活動。

而易生危險或滋擾物品也禁止攜帶，就職籌備會說，像是雷射光筆、棍、棒、槍砲、刀械、彈藥、炮竹、含酒精成分飲料、毒品、不明液體或粉末、高音汽笛、擴音器等及相類似物品，觀禮貴賓若要攜帶瓶裝水時，也須於管制處、管制點試飲。

大會也要求，勿攜帶與活動節目無關的條幅、標語、傳單、喊話器等，或有影響安全秩序的物品，以及涉及政治與選舉活動意涵的服飾、條幅、旗幟、標語、傳單等，將由憲警安檢人員實施檢查管制。

此外，現場拍攝也有注意事項，就職籌備會表示，可攜帶照相機，以一般相機（鏡頭50mm以內）為主，但禁用長、望遠鏡頭及腳架、柄式自拍器，並於管制區入口處試拍驗證。

至於交通管制部分，就職籌備會表示，5月19日22時至5月20日13時，管制北起衡陽路（不含）、東至中山南路（不含）、南至愛國西路（不含）、西至延平南路（不含）。第一階段車輛管制（5月19日22時至5月20日13時）管制北起衡陽路（不含）、東至中山南路（不含）、南至愛國西路（不含）、西至中華路（不含）。第二階段車輛管制（5月20日9時至5月20日13時）衡陽路、沅陵街及重慶南路（襄陽路至衡陽路段）。

就職籌備會也提醒，就職慶祝大會活動管制區域屬公告限航區，為確保大會安全舉行，活動全程期間除主辦單位因活動、攝影需求並經權責機關核准外，禁止各型式航空器，包含空拍機、氣球、遙控飛機、輕航機、滑翔翼傘、無人飛行載具等升降、接近，及滯空停留。

交通管制 520

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