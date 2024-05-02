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能源署官員涉光電弊案遭訴 王美花：信任並提供法律協助

中央社／ 台北2日電
經濟部長王美花今天出席立法院經濟委員會審查中小企業發展條例部分條文修正草案並備質詢。聯合報記者胡經周／攝影
經濟部長王美花今天出席立法院經濟委員會審查中小企業發展條例部分條文修正草案並備質詢。聯合報記者胡經周／攝影

台南地檢署偵辦力暘能源公司光電弊案，上週偵結起訴15人，其中包括經濟部能源署太陽光電臨編組組長林文信。經濟部長王美花今天表示，經濟部目前還是很信任能源署公務員努力推動能源轉型，也會提供法律上的協助。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案，王美花會後受訪時做上述表示。

民眾黨立法院黨團上午舉行「撤銷不法許可，送辦違法官員」記者會，要求經濟部應先撤銷非法電業許可，並送辦違法官員，絕非在檢調起訴後，就靜待法院判決。

黃國昌質詢王美花時表示，經濟部什麼時候要啟動行政調查，當初經濟部為什麼為涉案遭起訴的力暘集團總裁古盛煇開這個後門，並要求經濟部撤銷違法的電籌許可。

王美花指出，要不要撤銷籌電許可，經濟部還沒看到起訴書全文，一旦收到起訴書一定會啟動行政調查。她強調，不能說經濟部開後門，她不能接受這樣說法，當時農委會在很短時間內突然改變政策，沒有足夠的緩衝期就改規定，造成很多意見，且基於信賴原則也要處理過渡期的案子，經濟部與其他部會就通案討論，非常透明做決定。

王美花說，經濟部開會解決的是通案，個案若不恰當或涉偽造文書，經濟部也要譴責，不能說對通案的事情就說是違法。

黃國昌不接受王美花的說法，他表示，不應該以尚未收到起訴書為由，遲未展開行政調查，依照他手上的基礎資料就夠多夠完整了，他要求經濟部針對違法的電籌許可予以撤銷，該送監察院彈劾公務員就移送，不要包庇。

王美花會後接受媒體訪問時，再次重申說，經濟部當時會做決議，是因為農委會在很短時間內變更政策，造成非常多處理中的案子，突然政策大轉彎。

王美花表示，她很感謝過程中，能源署與農委會開會做成決議，也感謝能源署人員承擔責任，這是純粹就通案做成的決議。

媒體追問是否覺得林文信蒙冤，王美花說，還是很信任能源署人員，非常努力推動能源轉型。目前還沒看到起訴書全文，至於能源署人員面臨訴訟，是否提供法律協助，她表示，一定會協助。

光電 台南 王美花

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