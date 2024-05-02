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黃國昌爆喬NCC「要害死柯文哲？」 陳智菡曝背後操作手目的

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌。圖／取自民眾黨臉書粉專
民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌。圖／取自民眾黨臉書粉專

行政院日前公布NCC（國家通訊傳播委員會）四名新委員提名人選，被民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾向民眾黨主席柯文哲提議，人事按政黨比例分配，總統府駁斥後，民眾黨發言人戴于文今（2）日表示，黃國昌的確在「柯蔡會」之前收到黨政高層傳話，談及NCC政黨比例，引起外界紛紛猜疑「成了柯黃內戰」。

戴于文今指出，柯文哲和蔡總統在總統府內的會面，有針對NCC議題交換意見，但並未涉及人事細節；強調沒有柯文哲打臉黃國昌的問題，請外界不要過度解讀。

PTT鄉民開始起疑「一個說有，一個說沒有，然後說沒打臉」、「他這說法是說黨政高層跳過阿北，直接找黃國昌喬但被拒絕，要確定喔？」、「蔡英文提議藍白3綠1，邏輯完全不通，所以國昌證據呢？」

甚至推敲「民眾黨發言人變成黃國昌發言人」、「主帥出去談判，小兵背刺主帥通敵耶」、「小草被收割成小蔥了」、「柯昌終須一戰！！」

媒體人張禹宣昨（1）日於節目《關鍵時刻》中分析，柯文哲在政壇中，目前唯一的浮木是蔡英文，但是黃國昌把NCC砸了，把蔡英文的線也砸了，這是要把柯文哲害死。

不過，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今日於網路節目《鄉民大學問》表示，柯文哲都有關注新聞，甚至誇獎黃國昌在立院的表現「繼續衝，把聲量帶起來」，且柯文哲爆料有「綠營大佬」打電話給他，挑撥他和黃國昌之間的感情。柯文哲認為，明顯看得出民進黨要操作他倆不合，目的要讓黃國昌少說話。

NCC PTT 柯文哲 民眾黨 陳智菡 黃國昌

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