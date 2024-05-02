吳釗燮8連嗆徐巧芯 趙少康：可惡囂張的內閣官員

外交部長吳釗燮今在立法院外交及國防委員會備詢時，接連回嗆國民黨立委徐巧芯「可以去告我藐視國會」。中廣前董事長趙少康今天抨擊吳釗燮態度囂張、極盡挑釁，簡直跟街頭混混沒兩樣。

趙少康指出，吳釗燮在外交部長任內，台灣丟了8個邦交國，這人依舊好官我自為之，眼看著就要做滿任期卸任，又撈到一個國安會秘書長職務，不知道的人，可能會以為這人真是國之重臣，中華民國少不了他。蔡政府卸任前夕，內閣官員一個一個展露本性，面對代表民意監督的立法委員，態度囂張跋扈，完全沒有政務官的樣子。

趙少康表示，在台灣議題研究中心的調查中，吳釗燮被選為網路負面聲量最高的新國防團隊成員，面對徐巧芯今天的質詢，他又搬出抗中保台那套，指控有立委在對岸欺負台灣時「進來踢一腳」，面對徐的追問，不肯公布到底是哪位立委踢台灣一腳，說出的話一點都不負責任。更離譜的是，面對質詢，吳釗燮連續8次要巧芯趕快告他藐視國會，態度囂張、極盡挑釁，簡直跟街頭混混沒兩樣。

趙少康提到，不只吳釗燮，昨天在司法委員會，NCC主委陳耀祥更是氣焰囂張，跟中天之間的訴訟連16敗，讓NCC的威信蕩然無存，不只絲毫沒有檢討反省，還好意思跟民眾黨立委黃國昌互嗆，完全不尊重代表民意的立法委員。

他批評，民進黨政府用的官員，素質之差，真是罄竹難書，奉勸這些食爾俸祿的官員，就算快下台了，也要做一天和尚撞一天鐘，至少守住政務官該的風度，別再敗壞國家官箴。