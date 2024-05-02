黃國昌籲涉光電案官員停職 經濟部：已啟動行政調查

南檢偵辦光電弊案，時任經濟部能源局官員涉案遭起訴。民眾黨立委黃國昌今天指出，經濟部是否撤銷違法的電業許可，將涉案的公務員停職或調離現職，且移送涉案公務員至監察院，這些問題經濟部不應迴避。

對此，經濟部表示，能源署若接獲檢方提供明確事證，且待相關事證確定有造成申請籌設許可、工作許可證或電業執照要件失效的情形，將依法廢止或撤銷。

經濟部再次說明，全案是跨部會研商後，建立各縣市申請案「一體適用」的審查原則，「通案性」審查所有光電業者的申請案，政策上並無偏袒特定縣市、特定業者，若有業者涉嫌偽造文件，業者應該為自己的行為負起法律責任。至於經濟部人員是否涉及法律責任，經濟部會配合法院審判程序依法辦理，政風也已啟動行政調查，會秉持勿枉勿縱原則進行後續程序。

至於時任經濟部能源局官員涉案遭起訴，經濟部表示，內部已啟動行政、政風等調查，也將配合後續法院審判程序辦理。

台南地檢署偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）起訴15人中，5人是中央到地方的公務人員；其中4人隸屬台南市政府經發局，包括因接受性招待涉貪而入監的前局長陳凱凌，時任王姓主秘、邱姓專員、張姓技士，另時任經濟部能源局林姓組長也涉案。

民眾黨立委黃國昌、張啓楷今天舉行「撤銷不法許可，送辦違法官員」記者會。

黃國昌表示，上週南檢起訴力暘光電弊案，全案涉及經濟部能源局、台南市政府官員，引發全國譁然，而力暘集團總裁古盛煇政商關係雄厚。以本案為例，在力暘遇到阻礙後，古盛煇即找到前民進黨中執委郭再欽牽線，與台南市長黃偉哲和前台南市經發局長陳凱凌見面。

黃國昌質疑，去年力暘光電弊案遭外界質疑時，台南市政府矢口否認稱外界造謠抹黑，但遭起訴後，黃偉哲卻不斷迴避。他強調，官箴敗壞、莫此為甚，黃偉哲應出面道歉，並向社會大眾說明。

黃國昌指出，上週南檢起訴後，經濟部的回應避重就輕，然而起訴書已說明得很清楚，早在審查時，就發現大量偽造文件；經濟部日前指此案是通案適用，但實際就是為力暘量身打造，且起訴書早已說明申請案不合法，是力暘與公務員謀議蒙混過關。

黃國昌提出3項質疑，第一是力暘違法取得的電業許可，經濟部是否依法撤銷；第2，時任經濟部能源局林姓組長是否移送監察院；第3，林姓組長是否應停職或調離現職。他呼籲，經濟部不要迴避問題。