吳釗燮立院8嗆徐巧芯「告我藐視國會啊」 賴士葆：給了在野一把槍

外交部長吳釗燮今日於立法院外交及國防委員會備詢，與國民黨立委徐巧芯發生衝突，吳稱「我最擔心，就是當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員補進來踢一腳」，徐要吳說出是哪個立委，吳嗆趕快告他藐視國會。國民黨立委賴士葆今表示，給了在野黨一把槍，強化藐視國會罪應該通過的論述底氣。

賴士葆表示，藐視國會罪通過與否，輿論有很多面向見仁見智的討論，這個議題之所以醞釀成形，源自於全面執政的蔡政府長期架空、壓縮、忽視在野黨監督的職權，官員備詢的時候，顢頇霸道變成一種理所當然的習慣，國會產生新民意，自然會衍生反撲的自救制衡之道。當社會還在凝聚國會改革的共識，思考如何讓國會的運作更健康順暢，看到通傳會（NCC）主委陳耀祥以及吳釗燮在立院的詢答表現，給了在野黨一把槍，強化藐視國會罪應該通過的論述底氣。

賴士葆說，看看今天吳釗燮的詢答，指控立委在中國欺負我方時還補踢一腳，吳釗燮不明講哪位立委，卻囂張的8次嗆聲徐巧芯可以去告他藐視國會。是什麼靠山導致吳釗燮在國會如此目中無人、耀武揚威？答案是蔡英文。吳釗燮對於任內創造空前難堪的8國斷交的歷史紀錄，不必下台、不必負責，還華麗轉身當國安會秘書長的要角。綠營官員的必要條件就是對在野黨夠嗆夠狠，持守堅定的意識形態，保證仕圖亨通。

賴士葆指出，陳耀祥是一個特立獨行的人，沒有學者風範，把NCC獨立機關降格成為政黨的附隨組織，讓黨政軍進攻媒體的蔡政府成績斐然，在陳耀祥不顧吃相的運作之下，台灣的媒體幾乎全面綠化成為御用的一言堂，陳耀祥不公不義的劣跡罄竹難書，對蔡政府而言他是功在黨國。昨天在立法院依然強勢地與委員陳槍舌戰，最後聯席會通過臨時提案表決譴責陳耀祥，並移送監察院。當然這只是留下難看的紀錄，最後不會有事，因為蔡英文在監察院提好提滿意識形態相同的自家人，所以官員有層層保護傘。

賴士葆強調，回想一個多月前，行政院前發言人陳宗彥的案子，監察院調閱監聽資料，多項證據顯示陳宗彥接受性招待和涉入關說案，結果監察院通過不予以彈劾，因此官員們都可以有恃無恐。藐視國會罪不必然會通過，試問對官員有任何監督的機制嗎？