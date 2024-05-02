社福被當共產主義 李彥秀轟主計長「張飛打岳飛」嚴重失言

主計總處日前公布家庭財富分配統計，收入前20%家庭與收入後20%的家庭貧富差距達66.9倍。主計長朱澤民稱貧富分配要慎重，因很偏向共產主義；對此，國民黨立委李彥秀今日表示，把透過稅制設計與社會福利進行財富重分配，與「共產主義」直接畫上等號，是張飛打岳飛的嚴重汙名化與失言。

李彥秀說，昨日立法院財政委員會針對「貧富差距高達66.9倍」進行詢答。國民黨立委林德福提問，政府一手調高社會福利預算，一手稅制改革的模式，是否希望能夠緩衝貧富差距？朱澤民回應，「貧富再分配要慎重，因為那很偏向共產主義。」當然，朱澤民的回覆又成為媒體報導的焦點。

李彥秀表示，不知道麵線、排骨大小，都是茶餘飯後嗑牙的笑談，無傷大雅，還能讓嚴肅的詢答增添一點樂趣；但是，作為政府大掌櫃，竟然認為「財富重分配傾向共產主義」，如此的嚴重的「失言」（或內心真實想法），真的必須嚴肅看待。

李彥秀指出，政府的存在，本來就是避免社會生活成為優勝劣敗的「叢林法則」，實現群體生活更高層次的「相互扶持」與「公平正義」。政治是「社會價值的權威配置」，房屋與地價稅會因價值不同而不同，所得稅更是採取「累進稅率」；政府向人民、企業徵稅，再進行社會福利、補助、蓋社宅、成就全民健保。

李彥秀進一步說明，更白話說，貧富（社會價值）的再（重新）分配，本來就是政府存在的重要目的，從美國、北歐、中共到北韓都是如此，與「共產主義」一點關係都沒有。

李彥秀強調，強調資本主義如美國，個人所得稅率從10%到37%，政府才有錢來做社會救濟、老人福利；強調社會民主主義如瑞典，個人所得稅率從28.9%至59.1%，政府才有錢從「搖籃照顧到墳墓」。

李彥秀說，稅制設計與社會福利，本來就是政府手上兩項政策工具，透過課稅（如所得稅、囤房稅等）所徵得社會價值，去執行如教育、文化、健保和社會福利的「所得再分配」手段；稅制設計、社會福利就是透過「劫富」與「濟貧」的作為，實踐公眾的利益與價值。

李彥秀總結，與許多巧言令色、心虛裝戰狼的政府官員相較，朱澤民真的很真誠、可愛，更是立院的開心果。不知道麵線價格，仍然可以隨便吃。但是，作為國家大掌櫃，把透過稅制設計與社會福利進行財富重分配，與「共產主義」直接劃上等號，真的是張飛打岳飛的嚴重汙名化與失言。