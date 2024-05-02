快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

女上士休假斜槓車手遭逮 資通電軍指揮部：若查實予以汰除

核一室外乾貯場將核定 王美花：會與新北協商核二乾貯

中央社／ 台北2日電

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用。新北市政府日前與台電達成和解，同意在3週內完成核定程序。經濟部長王美花今天表示，核二廠部分也會和新北市政府協商。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案，王美花會後受訪時做上述表示。

核一廠室外乾式貯存場水保計畫於2013年完工，但因二次變更設計許可，台電與新北市來回交鋒補正13次，遲遲未獲新北市政府核發水保完工證明，至今未能啟用，最後訴諸行政訴訟。台北高等行政法院去年3月16日判決台電勝訴後，新北市府決定不再上訴，新北市政府近日與台電達成和解，並同意在3週內完成核定程序。

王美花表示，台電終於和新北市政府協商完成，新北市政府說會趕快審，審完之後，擋土牆還要加高，台電表示可以在今年年底做完。

王美花說，核燃料棒用過後，還是拿出來比較安全，這也是經濟部本來希望的方向。

媒體追問核二廠室外乾式貯存場的期程，王美花表示，會與新北市政府協商，核二廠現在還沒有開始蓋，希望新北市政府也能盡快核給台電，趕快蓋這些乾式貯存設施。

台電 王美花

延伸閱讀

立法院將修法收回電價調整權力 王美花籲國會：要理性

王美花：台灣電價調漲體諒照顧庶民 全世界僅見

傳王美花轉任台新金獨董 徐巧芯揭一事：不用利益迴避？

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

相關新聞

總統府否認蔡總統提NCC委員按政黨比分配 民眾黨回應了

民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾向民眾黨主席柯文哲提議，國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比例分配；總統府昨駁斥，...

規格不同…核一室外乾貯場將解套 卻救不了核二用過燃料滿池困境

被卡關11年的核一廠室外乾式貯存場，即將解套，新北市政府將於5月10日前核定核一廠室外乾式貯存場水土保持計畫書；經濟部長...

【重磅快評】加發7.5萬年終 村里長會好了傷疤忘了痛？

行政院會今天通過內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，增訂發給全台村里長春節慰勞金7.5萬元...

吳釗燮8連嗆徐巧芯 趙少康：可惡囂張的內閣官員

外交部長吳釗燮今在立法院外交及國防委員會備詢時，接連回嗆國民黨立委徐巧芯擦「可以去告我藐視國會」。中廣前董事長趙少康今天...

行政院推海洋保育法 漁民質疑倉促立法、批危害子孫作業權

行政院今年2月通過「海洋保育法」草案，國內漁業界質疑疊床架屋，保護區畫設作業規範不明確，也可能讓未來的子孫沒魚可抓。海委...

吳釗燮立院8嗆徐巧芯「告我藐視國會啊」 賴士葆：給了在野一把槍

外交部長吳釗燮今日於立法院外交及國防委員會備詢，與國民黨立委徐巧芯發生衝突，吳稱「我最擔心，就是當中國在欺負我們的時候，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。