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台南光電弊案偵結 黃國昌籲撤銷不法許可、辦違法官員

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌（右）、民眾黨立委張啟楷（左）。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委黃國昌（右）、民眾黨立委張啟楷（左）。圖／民眾黨團提供

力暘能源集團涉台南光電弊案，南檢日前依涉貪汙治罪條例等罪，起訴官商15人。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天質疑，違法取得的電業許可經濟部是否依法撤銷？與英系權貴勾結圖利力暘的「模範公務員」林文信是否移送監察院？林文信是否應停職或調離現職？請經濟部不要迴避。

南檢日前依涉貪汙治罪條例等罪，起訴台南市府經發局前局長陳凱凌、力暘集團總裁古盛煇及經濟部能源署組長林文信等15人。黃國昌批評，民進黨聲稱綠能政策遭汙名化是為了遮掩在民進黨執政下，綠能光電的迅速貪腐化。

黃國昌指出，古盛煇政商關係雄厚，「英系」的身份讓他在光電業界橫行無阻，以台南光電弊案為例，古盛煇在力暘遇到阻礙後，找民進黨前中執委郭再欽為其牽線與陳凱凌、台南市長黃偉哲見面。

黃國昌質疑，是誰授予古盛煇這樣的政治影響力，讓妨礙力暘的承辦科長遭撤職？去年力暘光電弊案遭質疑時，台南市政府矢口否認，還用極為囂張的語氣說是外界造謠抹黑，現在被起訴了，黃偉哲不斷迴避，「官箴敗壞、莫此為甚」。

黃國昌指出，整起案件核心是為了避免農地破碎化，頒布「小二甲禁令」，在該禁令下縱然是例外情形，也必須要符合2020年7月31日前核定的「109年太陽光電6.5GW達標計畫」規定。

黃國昌指出，去年民眾黨前立委陳琬惠追蹤這起弊案時，曾向能源局索取2020年7月31日前核定的清單，但列表中並沒有力暘的七股五天案場；沒能提供完證資料，顯示能源局已是相當心虛。

黃國昌表示，2021年力暘希望將案場列入「109年太陽光電6.5GW達標計畫」範圍方案，遭到能源局以無法適用計畫否決，古盛煇即在2021年9月13日拜訪林文信，並取得協助；後來在林文信和台南市經發局主秘王俊博的主導下，透過倒填土地使用同意書日期的方式，圖利力暘。

黃國昌指出，力暘2020年7月31日後申請興辦事業計畫案總共156案中，有139案為不實，比例高達96.15%，違法設置總裝容量為92.8MW，售電給台電20年的收入高達91億2601萬。上週弊案遭起訴後，經濟部的回應避重就輕，但起訴書早已清楚說明，審查時就已經發現大量偽造文件，這筆弊案實際上就是為了力暘量身打造；起訴書上指出，申請案不合法，是力暘與公務員謀議蒙混過關。

民眾黨立委張啟楷批評，這起弊案是典型「全民為綠友友們光電貪汙產業鏈買單」的惡例，違法的光電賣給台電，形同是將漲的電價流到綠友友的口袋中。目前光電相關弊案超過60起，光是本案的不法所得保守估計就超過91億，要漲電價之前，這些弊端難道不應該查清楚嗎？

黃國昌

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