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周六親自去花蓮談震災復原方案 鄭文燦：對接落實方案

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
花蓮大地震造成許多建物被震倒、受損，圖為天王星大樓。本報資料照片
花蓮大地震造成許多建物被震倒、受損，圖為天王星大樓。本報資料照片

4月3日花蓮大地震為台灣各地帶來嚴重災情，花蓮首當其衝。行政院今天聽取內政部綜合業務處陳報「0403震災復原重建方案」報告並編列285.5億元新台幣。行政院副院長鄭文燦表示，周六上午10時30分他將到花蓮縣政府召開聯席會議，盼能對接災後復原方案並落實。

「0403震災復原重建方案」編列285.5億，包含公共設施搶修及重建184.4億元、民房災損安置及重建58.4億元、產業振興40.8億元、其他1.9億元等。行政院長陳建仁今天在行政院會表示，鄭文燦本周六將率各部會次長級人員前往花蓮，與花蓮縣政府面對面溝通。

鄭文燦下午受訪時表示，403震災復原重建方案總經費是285億5千萬元，大致上可以分作四個部分，第一是公共設施復原，會逐階段將水電、瓦斯、通訊復原完畢，公路、鐵路等設施完成，學校復健；第二部分是災民安置、重建，安置策略有租金補貼、媒合旅館民宿方案，希望讓居民有安心生活的家。

鄭文燦接著表示，黃單的部分會有集合住宅1500萬修繕補貼，紅單部分強制拆除費用會由公部門支應，將來重建方案也會充分考慮受災戶權力，希望能有部分補貼方式，讓重建在三到五年內完成。

鄭文燦表示，第三方面是產業紓困及觀光振興，由花東基金提列20億中小企業信保放大為200億，目前也在搜集各個受災企業座談，了解需求，觀光旅遊業也提列1.2億基金可融資到20億，希望能夠讓觀光旅遊業度過困難。

鄭文燦表示，旅遊振興部分，總共提列15億元，包括團客、自由行、台鐵優惠方案，希望結合花東旅遊、部落與農村旅遊，讓疫情後邁向旅遊復甦。

鄭文燦表示，第四方面是重建機制，希望從優從寬從速。因此政院會有重建專案會報，花蓮會有重建辦公室，希望指派專責人力進駐花蓮，和縣政府一起落實各項工作，他也會在周六上午10時30分到花蓮縣政府召開聯席會議，對接並落實每個災後復原方案。

0403花蓮大地震 花蓮強震 鄭文燦

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