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在蓋了...京華城案若真涉不法 北市曝後續建案可能配套

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
台北市都發局長王玉芬表示，如果京華城案檢調調查發現涉及不法，她個人認為應該要先停工，看看用什麼方式處理後續，容積代金這可能是一個方式。記者林麗玉／攝影
台北市都發局長王玉芬表示，如果京華城案檢調調查發現涉及不法，她個人認為應該要先停工，看看用什麼方式處理後續，容積代金這可能是一個方式。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席、北市前市長柯文哲任內的北士科、京華城案爭議，台北地檢署今依涉犯貪汙列他字案偵辦，將柯文哲列被告。對於檢調確定介入調查京華城案，後續若真有涉及不法，由於目前京華城正在施工中，北市府接下來是否有相關配套準備？台北市都發局長王玉芬表示，如果京華城案檢調調查發現涉及不法，她個人認為應該要先停工，看看用什麼方式處理後續。

王玉芬表示，後續的可能準備配套，她一直在思考，京華城「照也發了，施工進度也正在進行」，即便上面的量體要減，但開挖深度這麼深、量已經在了，先前監察院約詢時，有提到為何沒有用土管自治條例80條之2的規定，未來可能用80條之2的相關獎勵規定回饋，容積代金這可能是一個方式。

台北市都發局長王玉芬今天赴議會工務部門質詢，對於檢調將京華城等案列他字案調查，前市長柯文哲也列被告，議員鍾佩玲今問王玉芬，今天有沒有注意到這個訊息？王玉芬說，今天上午因公務沒有注意，對於京華城案未來若真涉及不法，市府接下來如何配套？王說，建照已經發了，工程也在進行當中，現在所有進行調查當中，她也難以判斷什麼時候可以有結果。

議員鍾佩玲說，先前王玉芬受訪說，後續的處理方式有兩種，一是依法廢止建照，二是要求繳納容積代金。王玉芬今天說，如果有涉及不法，她個人認為可能要先停工，看看用什麼方式處理後續，這是可能的方式，再來看看可能用什麼樣的處理方式。

王說，因可能還涉及可能都市計畫要變更，所以涉及的層面還蠻多，當時提到若涉及不法可能要先停止，看看用什麼方式處理後續，她個人看法是先停工。

至於第二個配套是繳納容積代金，議員質疑，容積代金金額是否僅有2.2億元，對以京華城多拿到5千多坪，換算每坪200萬元，等同利益上百億元，代金比例不符比例，等同輕輕帶下？是否調整代金。王玉芬說，2.2億元是當年在80多年時，提出回饋偶戲博物館，計算出來的，現在依照80-2要計算京華城的利得，

京華城 北市 柯文哲 都市計畫

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