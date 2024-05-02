快訊

前演藝工會理事長康凱涉掐脖暴打員工遭起訴 本人氣炸回應了

周日立夏4大禁忌！做1事前途恐暗黑 命理師：用5枚硬幣能開運

比2018年多！振興花蓮觀光方案「每房最高千元」7月1日上路到這時

傅崐萁將「中國」改成「大陸」 鄭文燦：不必要

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長鄭文燦傳出透過企業友人積極詢問新北地方意見。圖／聯合報系資料照片
行政院長鄭文燦傳出透過企業友人積極詢問新北地方意見。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委昨天在內政委員會臨時提案時，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求，文字有「中國」要改成「大陸」，引發議論。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，「這是不必要的」。

鄭文燦表示，過去在不同場合用語中，有使用「中國」、有使用「大陸」，看不同場合使用，主要能夠凸顯兩岸分立分治的事實，刻意的去把「中國」改成「大陸」是不必要的。

至於蕭美琴以副總統當選人的身分在「國會山莊與矽谷論壇」，透過7分鐘的預錄影片向現場400名聽眾致詞，鄭文燦表示，過去對美軍購採購中也會有工業合作項目，希望能夠朝向台美之間供應鏈的合作，推動國防自主也有相當成果。

鄭文燦表示，將來國防產業也是準總統賴清德五大信賴產業之一，國防工業合作是過去到現在都走的方向，希望未來能有更多深度的合作。

傅崐萁 軍購 鄭文燦

延伸閱讀

柯建銘拒環島高鐵和花東快協商 傅崐萁：浪費人民納稅錢

遭批赴中賣台 傅崐萁：民進黨有種馬上推台獨

傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：俗辣淪為中國小弟

影／別再對青年長年詐騙 傅崐萁酸民進黨：有種就立法實施台獨

相關新聞

【重磅快評】川普的大交易 台灣該喜該憂？

美國前總統川普接受時代雜誌專訪，重申不付錢的盟友要靠自己，包括將坐視俄羅斯入略北約盟國、從南韓撤回駐紮的美軍等，但他拒絕...

政院送禮！村里長年終7.5萬 明年春節入帳

考量公職人員、民間企業有年終獎金，行政院會今天通過內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，增訂...

布林肯挺台參與WHA 外交部：美強勁支持台參與國際組織

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，...

傅崐萁將「中國」改成「大陸」 鄭文燦：不必要

民進黨立委昨天在內政委員會臨時提案時，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求，文字有「中國」要改成「大陸」，引發議論。行政院副院長...

總統府否認蔡英文提NCC委員按政黨比分配 民眾黨回應了

民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾向民眾黨主席柯文哲提議，國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比例分配；總統府昨駁斥，...

藍提案NCC委員宣示不續任 吳思瑤：與法不符且牴觸憲法

國民黨立委羅智強昨提案，要求今年7月任期屆滿原任委員，應公開對外宣示，不再接受行政院提名續任。對此，民進黨立院黨團幹事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。