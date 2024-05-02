傅崐萁將「中國」改成「大陸」 鄭文燦：不必要

民進黨立委昨天在內政委員會臨時提案時，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求，文字有「中國」要改成「大陸」，引發議論。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，「這是不必要的」。

鄭文燦表示，過去在不同場合用語中，有使用「中國」、有使用「大陸」，看不同場合使用，主要能夠凸顯兩岸分立分治的事實，刻意的去把「中國」改成「大陸」是不必要的。

至於蕭美琴以副總統當選人的身分在「國會山莊與矽谷論壇」，透過7分鐘的預錄影片向現場400名聽眾致詞，鄭文燦表示，過去對美軍購採購中也會有工業合作項目，希望能夠朝向台美之間供應鏈的合作，推動國防自主也有相當成果。

鄭文燦表示，將來國防產業也是準總統賴清德五大信賴產業之一，國防工業合作是過去到現在都走的方向，希望未來能有更多深度的合作。