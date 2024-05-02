藍提案NCC委員宣示不續任 吳思瑤：與法不符且牴觸憲法

國民黨立委羅智強昨提案，要求今年7月任期屆滿原任委員，應公開對外宣示，不再接受行政院提名續任。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，NCC委員任期有明確規定，此提案逾越每個人的工作權，等於強制逼退條款，與法律不符，也牴觸憲法。

吳思瑤指出，NCC委員任期有明確規定，還沒有產生新的NCC委員，現任委員必須延任到新委員產生，羅智強所提臨時提案，等於強制逼退條款，與法不符，這個提案真的非常離譜，過當踰越每個人的工作權。

吳思瑤表示，民進黨也有提出附帶決議，要「廣印百萬份來廣為宣傳這個奇文共賞」，讓大家一起來評判，國民黨獨大的立法院有太多離譜提案，內容牴觸憲法、玩弄法律，最後國民黨籍的召委不敢處理臨時提案，擅自宣布休息。

民眾黨立委黃國昌爆料，日前民眾黨主席柯文哲與蔡英文總統見面時，有討論到NCC人事。吳思瑤表示，黃國昌的說法讓她感到非常訝異，按照常理判斷，這根本不可能，黃國昌為了讓自己的NCC組織法修正師出有名，攻擊NCC新人事組成，不惜做出這樣的說法

吳思瑤表示，不論國民黨或黃國昌，已經把NCC組織法修正作為挾怨報復的場域，作為政治操弄的利用工具；黃國昌應當出來說清楚，不在場又如何得到不實訊息，遂行自己的政治目的。