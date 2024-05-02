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柯建銘拒出席 環島高鐵、花東條例黨團協商改期

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立院團總召傅崐萁。圖／聯合報社資料照片
國民黨立院團總召傅崐萁。圖／聯合報社資料照片

立法院韓國瑜原訂今天下午召開朝野協商討論「環島高速鐵路建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案，不過民進黨團總召柯建銘拒絕參加，韓國瑜宣布擇期再召開朝野協商。據了解，韓國瑜本來要在今早協商，得知有黨團沒空改為下午協商，有感於通知的時間確實太晚，因此宣布改期協商，希望朝野盡可能坐下來溝通。

柯建銘表示，不認同傅崐萁說法，對於今天不出席黨團協商，待會下午3時將有進一步說明。

國民黨目前有不少法案如「國會改革」、「花東交通三法」等，在委員會審查時朝野都未有共識，如今送入院會等待朝野協商，若民進黨遲遲拒絕出席協商，接下來程序怎麼走？立法院人士表示，按照議事規則，法案只要一過月冷凍期，國民黨團就可以提議表決，屆時法案就會送入院會表決。

立法院長韓國瑜原訂今天下午召開朝野協商討論「環島高速鐵路建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案，不過柯建銘拒絕參加，韓國瑜宣布擇期再召開開朝野協商。據了解，韓國瑜本來要在今早協商，得知有黨團沒空改為下午協商，有感於通知的時間確實太晚，因此宣佈改期協商，希望朝野盡可能坐下來溝通。

國民黨目前有不少法案如「國會改革」、「花東交通三法」等，在委員會審查時朝野都未有共識，如今送入院會等待朝野協商，若民進黨遲遲拒絕出席協商，接下來程序怎麼走？立法院人士表示，按照議事規則，法案只要一過月冷凍期，國民黨團就可以提議表決，屆時法案就會送入院會表決。

國民黨 柯建銘 立法院 韓國瑜

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