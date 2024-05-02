【重磅快評】川普的大交易 台灣該喜該憂？

美國前總統川普接受時代雜誌專訪，重申不付錢的盟友要靠自己，包括將坐視俄羅斯入略北約盟國、從南韓撤回駐紮的美軍等，但他拒絕透露是否捍衛台灣。如果川普重回白宮，台灣該喜該憂？

對於台灣，其實川普完全不必擔心，台灣不會不付錢的。從蔡英文柔順貼心到賴清德務實交心來看，只有美國交不出的貨，沒有台灣敢不付的錢。但台灣樂於付保護費，川普為什麼還吝於表明捍衛台灣？

在川普的「交易式孤立主義」下，除了以色列外，北約盟友不付帳，俄羅斯就可以為所欲為；亞洲盟友不攤軍費，美軍為什麼要保護？但對於台灣，川普的「交易」卻變得很曖昧。

我外交部長吳釗燮最近飛象過河，指導美國外交政策，他告訴紐約時報，美國援助烏克蘭對嚇阻北京犯台至關重要。不過，川普強調「這是美國的政策」，直接打臉撈過界的吳釗燮。

川普看穿吳釗燮與蔡政府心思。川普明言，台灣想到美國會像幫助烏克蘭一樣幫助台灣嗎？因為如果美國不幫助烏克蘭，也很可能不會幫助台灣。台灣擔心「今日烏克蘭，明日台灣」；但川普說，從台灣政策角度來看這個事件有困難。

川普多次拒絕回答是否保衛台灣。他說不想透露底牌，儘管他想公開對這個問題表態，但不想因此放棄任何談判能力，這會讓人陷於劣勢的處境。看起來，對川普而言，比起歐洲和亞洲的盟友，台灣儼然是另一筆更大的「交易」。

說白話，如果歐洲盟友肯付錢，俄羅斯就別想為所欲為；只要韓國願意分擔軍費，也可以得到美國保護。但是，如果台灣付費，習近平就別想武統台灣嗎？另外，川普會主導兩岸比價嗎？台灣還有比價的籌碼嗎？

華爾街日報報導，中國大陸正就川普可能重返白宮預做準備，外交、貿易和科技等部門都指定官員觀察美國大選，專注留意川普陣營，鎖定川普內閣成員。同樣，即使不拿台灣作買賣，面對川普的大交易，涉台部門肯定也不會閒著。

台灣如何因應？賴清德延用蔡英文國安班底，回鍋國安會秘書長的吳釗燮、斜槓國防部長的顧立雄，都是和前川普政府打過交道的老手。當川普吹起抗中號角，吳釗燮和顧立雄都是催促台灣衝上抗中第一線的重要號手。

但對初任總統的川普而言，台灣只是白宮大書桌上的筆尖，不時拿來戳弄大書桌般的中國；如果川普重回白宮並追求威權治國，台灣可能更像餐桌上的菜單。而吳釗燮和顧立雄當筆尖時，把菜單都畫破了，現在台灣因應方案如何？