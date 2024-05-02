藍委提廢一例一休 政院：盼立委聆聽各界意見

昨天是五一勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥等人在立法院國民黨團召開記者會，提案修勞基法，廢止現行的一例一休，全面推動周休二日。行政院今天表示，有注意到立法院有相關委員提出修法草案建議，不論在國會或社會上都有討論，希望立委能積極聆聽各界意見。

行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會時，媒體提問國民黨提案修勞基法，廢止現行一例一休。林子倫表示，有注意到立法院有相關委員提出修法草案建議，不論在國會或社會上都有討論，希望立委能積極聆聽各界意見，讓修法內容更趨完善。

林子倫表示，行政院在政府長期照顧勞工立場一致，保障各項權益，2016年起連續調整基本工資並使其制度化，撥補共計2670億到勞保基金，盼勞保基金能維持穩定，精進各項政策。

昨天勞動節，國民黨立委黃健豪等人擬推動修正勞動基準法（勞基法），廢除一例一休，落實全面周休二日；立委王育敏更指台灣工時世界排名第六，工時過長是恥辱。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤持不同立場，認為改周休二日恐引起更大反彈。