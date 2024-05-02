快訊

前演藝工會理事長康凱涉掐脖暴打員工遭起訴 本人氣炸回應了

周日立夏4大禁忌！做1事前途恐暗黑 命理師：用5枚硬幣能開運

比2018年多！振興花蓮觀光方案「每房最高千元」7月1日上路到這時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委提廢一例一休 政院：盼立委聆聽各界意見

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人林子倫（左二）主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人林子倫（左二）主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

昨天是五一勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥等人在立法院國民黨團召開記者會，提案修勞基法，廢止現行的一例一休，全面推動周休二日。行政院今天表示，有注意到立法院有相關委員提出修法草案建議，不論在國會或社會上都有討論，希望立委能積極聆聽各界意見。

行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會時，媒體提問國民黨提案修勞基法，廢止現行一例一休。林子倫表示，有注意到立法院有相關委員提出修法草案建議，不論在國會或社會上都有討論，希望立委能積極聆聽各界意見，讓修法內容更趨完善。

林子倫表示，行政院在政府長期照顧勞工立場一致，保障各項權益，2016年起連續調整基本工資並使其制度化，撥補共計2670億到勞保基金，盼勞保基金能維持穩定，精進各項政策。

昨天勞動節，國民黨立委黃健豪等人擬推動修正勞動基準法（勞基法），廢除一例一休，落實全面周休二日；立委王育敏更指台灣工時世界排名第六，工時過長是恥辱。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤持不同立場，認為改周休二日恐引起更大反彈。

國民黨 立法院 行政院

延伸閱讀

台灣工時世界第六 王育敏：勞工過勞沒改善是恥辱

提修法廢一例一休落實周休二日 藍委：工時過長是恥辱

政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

立院通過凍漲電價提案 行政院回應了

相關新聞

【重磅快評】川普的大交易 台灣該喜該憂？

美國前總統川普接受時代雜誌專訪，重申不付錢的盟友要靠自己，包括將坐視俄羅斯入略北約盟國、從南韓撤回駐紮的美軍等，但他拒絕...

政院送禮！村里長年終7.5萬 明年春節入帳

考量公職人員、民間企業有年終獎金，行政院會今天通過內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，增訂...

傅崐萁將「中國」改成「大陸」 鄭文燦：不必要

民進黨立委昨天在內政委員會臨時提案時，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求，文字有「中國」要改成「大陸」，引發議論。行政院副院長...

總統府否認蔡英文提NCC委員按政黨比分配 民眾黨回應了

民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾向民眾黨主席柯文哲提議，國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比例分配；總統府昨駁斥，...

藍提案NCC委員宣示不續任 吳思瑤：與法不符且牴觸憲法

國民黨立委羅智強昨提案，要求今年7月任期屆滿原任委員，應公開對外宣示，不再接受行政院提名續任。對此，民進黨立院黨團幹事長...

柯建銘拒出席 環島高鐵、花東條例黨團協商改期

立法院長韓國瑜原訂今天下午召開朝野協商討論「環島高速鐵路建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案，不過民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。