蔡柯喬NCC人事？總統府再嗆黃國昌「問政從實」

有網路媒體報導「府高層傳訊白營喬NCC」，以及民眾黨立委黃國昌今天受訪時再指蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲喬人事，並稱府方施壓要他別再談等說法。總統府發言人林聿禪表示，柯文哲稍早已清楚回應記者「有談到NCC，但是沒有講到人事細節。」林聿禪表示，總統並未授權任何主要幕僚對外談及任何人事，請黃國昌若還有質疑請拿出具體證據，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪指出，柯文哲已說出事實，而蔡總統跟柯文哲的談話，確實僅有期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，從未提及任何關於人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」，這些都是不負責任的謊言。

林聿禪呼籲黃國昌，「問政從實」，既然無憑無據的捏造了「喬人事」的謊言，現在應該做的，就是承認錯誤，勇敢面對自己，而非一再透過放話，又以有所謂府方「想要用各方壓力迫使他們不要再談」的再一個謊言來掩蓋。