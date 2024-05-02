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520後入閣？陽明交大教授林志潔：哪裡更需要我就在哪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
代表民進黨參選新竹市立委的陽明交大科法所教授林志潔，近期也頻被點名可能入閣擔任政次，針對這些說法，林志潔今天發出聲明會選擇留在陽明交大教書。圖／報系資料照
代表民進黨參選新竹市立委的陽明交大科法所教授林志潔，近期也頻被點名可能入閣擔任政次，針對這些說法，林志潔今天發出聲明會選擇留在陽明交大教書。圖／報系資料照

準總統賴清德即將於520就任，新政府內閣人事大致底定，而代表民進黨參選新竹市立委的陽明交大科法所教授林志潔，近期也頻被點名可能入閣擔任政次，針對這些說法，林志潔今天發出聲明表示，早在3月就已做了決定，她會選擇留在陽明交大教書，並持續在新竹市服務，強調「哪裡更需要我，我就應該在哪裡」。

林志潔指出，最近這兩周常常接到媒體朋友們的各種詢問，其實早在3月就已經下了決定，只是不便一一說明，「報上各種報派，皆是大家的愛護，也謝謝大家對我的肯定，實則並沒有這些事情」。

林志潔表示，選完才3個月，她又是第一次素人參選，非常感謝新竹市民願意給予8萬多票的支持，內心感激，無以回報。林志潔強調，她在陽明交大教書不會離開，要讓選民可以隨時找到她，並稱「戰士沒有選擇戰場的權利，我的知識和學位，都是納稅人給我的，哪裡更需要我，我就應該在哪裡」。

林志潔也提到3月被徵詢時，她曾在臉書發文提到，下決定其實是種重要的練習，在經歷人生肺腺癌治療過程與康復後，她對人生也有很大的體悟，她也剛好滿50歲，因此做決定一般遵循幾個原則，就是公眾利益要置於私人利益之前。

且如果需要選擇，選擇去比較需要的地方而不是比較舒服的地方。決定一旦下了，就要誠實而且不能背叛自己的初心，任何決定都要保護照顧好家人學生和朋友。

新竹 林志潔 陽明交大

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