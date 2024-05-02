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柯建銘拒環島高鐵和花東快協商 傅崐萁：浪費人民納稅錢

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，柯建銘竟拒絕參加韓國瑜院長下午4點半的朝野協商，為何民進黨要一意孤行的與人民對立，同時又不斷的在委員會及先前朝野協商中上演政治肥皂劇，耗費全民的時間及納稅人的錢，嚴重拖垮議事效率。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，柯建銘竟拒絕參加韓國瑜院長下午4點半的朝野協商，為何民進黨要一意孤行的與人民對立，同時又不斷的在委員會及先前朝野協商中上演政治肥皂劇，耗費全民的時間及納稅人的錢，嚴重拖垮議事效率。記者張睿廷／攝影

立法院長韓國瑜今天下午將由立法院長韓國瑜召集朝野協商，研商「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」，但民進黨團總召柯建銘稱不出席。國民黨立法院黨團總召傅崐萁發文表示，柯建銘竟拒絕參加韓國瑜下午4時30分的朝野協商，為何民進黨要一意孤行的與人民對立，同時又不斷的在委員會及先前朝野協商中上演政治肥皂劇，耗費全民的時間及納稅人的錢，嚴重拖垮議事效率。

傅崐萁強調，0403強烈地震之後，清楚地看到「蘇花改」和「高鐵」仍然保持安全，而舊有的「蘇花公路」卻發生了前所未見的坍方，未來三到六個月內仍無法正常通車，國家必須重視、確保全民的生命安全和交通平權。很遺憾，口口聲聲為國為民的民進黨總召柯建銘，已經表明拒絕參加韓國瑜院長今日下午4時30分召開「環島高鐵」及「花東快速道路」的朝野協商，他認為一小時的協商不足以解決問題。

傅崐萁質疑，國民黨團不禁要問，此案大家討論這麼久，難道民進黨不希望讓臺灣能夠有順暢的交通及人民的安全嗎? 韓院長做為「環島高鐵」的提案人，行政院長陳建仁也曾表示支持，難道柯建銘要一意孤行地站在人民的對立面嗎?

傅崐萁指出，昨日民進黨在全國通訊傳播委員會（NCC）組織法修正中，從早上9時一路鬧到下午4時30分，讓議程變成了政治肥皂鬧劇，這不僅耗費了立法院的時間，更是對納稅人金錢的浪費。民進黨的這種複印機式的重複發言，讓立法院的效率受到嚴重影響，柯建銘更是不斷的重述30幾年在立法院養老的經驗，將30年前的是每天重複100遍，立法院不是老人院、瘋人院，更不是精神病院。

傅崐萁認為，國會應該要有效率，大家手上都有資料，講一遍就都能明白，如果聽不懂就不會來立院當國會議院，人民賦予立委的權責就是希望用最精簡的方式達到最高的效率，在議事規則的範圍內大家好好討論。如同本周二的朝野協商，慣犯、累犯的民進黨不斷地重複耗損時間，疲勞轟炸大家。這種一而再，再而三浪費大家時間，損耗全民精神的招數，未來希望要有所規範。

傅崐萁最後提到，關於移除「司法法制委員會」委員座位桌上麥克風一事，就是為了避免柯建銘總召在別人發言時一再插話、搶話甚至霸佔發言時間，持續干擾別人發言讓所有委員不堪其擾，這種行為完全沒有民主素養，未來就是回歸到上發言台才能發言。

民進黨 環島高鐵 韓國瑜

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