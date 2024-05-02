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結束24年凍漲 政院拍板議員助理補助費月多6萬

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人林子倫主持院會後記者會，轉述行政院長陳建仁會中裁示。記者侯俐安／攝影
行政院發言人林子倫主持院會後記者會，轉述行政院長陳建仁會中裁示。記者侯俐安／攝影

議會助理薪資凍漲24年，行政院會今天通過內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，每位議員的助理補助費總額上限，直轄市議員從每月24萬調升至30萬元、縣市議員從每月8萬提高為14萬元，並刪除助理每人每月支領8萬元之上限規定。擬於明年1月施行，全案送立法院審議。

行政院發言人林子倫主持院會後記者會，轉述行政院長陳建仁會中裁示。

陳建仁表示，考量本條例自2000年公布施行至今，民生物價已經累積一定漲幅，基本工資也有因應調幅，為健全議員聘用助理制度，並加強保障助理勞動權利，顧及民代需要，調高議員助理補助費及地方民意代表為民服務費，並增訂議會應就助理相關費用支應情形建立內控制度。

根據草案，此次修法調增議員每月助理補助費總額上限，直轄市議會議員每人每月不得超過30萬元，比過去24萬元增加6萬元；縣市議員不得超過14萬元，也比過去8萬元增加6萬元。同時刪除助理每人每月支領8萬元之上限規定。全國公務人員各種加給年度通案調整時，應比照通案調整幅度調整。

另外，以這些助理補助費聘用的助理，直轄市議會議員每人應「至少」聘用7人，縣市議會「至少」聘用3人，並與議員同進退。此次修法為彰顯議員助理補助費是「補助」性質，因此刪除「公費」之用語。

該條文也增加，勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等應由雇主負擔費用的部分，由議會在不超過助理補助費總額20％額度內編列預算支應。

另外，為避免詐領，這次也特別增訂參照立法院運作模式，關於助理補助費總額、分配情形、聘用關係、費用支應等，應建立內控制度，由議會代為直接撥付助理補助費給助理，並每月製作印領清冊、分配情形，經議員及助理簽名確認加班事實及撥款程序等，減少詐領機會。

加班費 行政院 議員

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