吳釗燮：台灣關係法彈性夠符合需要 沒必要再修訂

台灣關係法45週年，外交部長吳釗燮今天表示，台灣關係法具有足夠彈性符合現代需要，他認為沒有必要再修訂，如果有其他項目需補充，美國國會議員也都持續推動友台相關法案。

外交部長吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢時指出，台灣關係法45週年，隨著時空背景變化，有專家學者認為應修訂。吳釗燮回應，與美方重要決策者的溝通中，認為台灣關係法具有足夠彈性符合現代需要，例如在國際參與部分，美國政府可協助台灣參加國際組織，像是美國國務卿布林肯鼓勵世界衛生組織讓台灣以觀察員身分重返世界衛生大會（WHA）。

吳釗燮表示，台灣關係法也提及協助台灣自我防衛能力，且法條中指出，缺乏外交關係或承認並不影響美國法律對台灣的適用，台灣關係法適用程度非常廣，他認為沒有必要再修訂，如果有其他項目需補充，美國國會議員持續推動友台相關法案，對此台灣表達感謝。

此外，國民黨立委徐巧芯質詢時詢問吳釗燮自覺任內做得好不好，吳釗燮回應，到外交部6年做每件事情都很認真，好或不好，交給民眾評論；徐巧芯追問，日前「簽訂萊豬」時，很多人期待簽署雙邊貿易協定（BTA）或加入印太經濟架構（IPEF），何時會有進度。

吳釗燮回應，台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署，正在討論第二階段，避免雙重課稅協定進度也緊鑼密鼓討論中；對於徐巧芯所用「簽訂萊豬」一詞，應遵守國際貿易法規不能針對其他國家產品有歧視性的作為，「沒有簽訂萊豬協議，這個說法要改變」。

徐巧芯指出有民調顯示吳釗燮負面聲量高，吳釗燮表示，他也看過其他民調認為他表現好，網路上有很多種調查，他到立法院接受質詢時都會照實說明，但他擔心「當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳」，徐巧芯追問所言指誰，吳釗燮回應：「有，我已經說了」。

徐巧芯認為吳釗燮指有立委配合中國大陸踢了中華民國一腳，是相當嚴厲的指控，吳釗燮回應，「可以去告我藐視國會」，兩人氣氛一度緊張。