快訊

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

徐巧芯問誰幫中國踢台灣一腳 吳釗燮：去告我藐視國會

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
外交部長吳釗燮（圖）今天在立法院面對國民黨立委徐巧芯質詢指稱其負面聲量高時，表示他最擔心的是，當中國在欺負台灣的時候，我國的立法委員補進來踢一腳。徐巧芯追問是誰？吳釗燮不願回答並嗆，「妳可以去告我藐視國會」。記者胡經周／攝影
外交部長吳釗燮（圖）今天在立法院面對國民黨立委徐巧芯質詢指稱其負面聲量高時，表示他最擔心的是，當中國在欺負台灣的時候，我國的立法委員補進來踢一腳。徐巧芯追問是誰？吳釗燮不願回答並嗆，「妳可以去告我藐視國會」。記者胡經周／攝影

外交部吳釗燮今天在立法院面對國民黨立委徐巧芯質詢指稱其負面聲量高時，表示他最擔心的是，當中國在欺負台灣的時候，我國的立法委員補進來踢一腳。徐巧芯追問是誰？吳釗燮回嗆「妳可以去告我藐視國會。」徐也說，還沒通過，如果通過會去告。

立法院外交委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，面對國民黨立委徐巧芯質詢時提出網路民調指出，外交部長吳釗燮在內閣部長中，不滿意度排名第六名。對此，吳釗燮表示，網路調查很多種，他也看過其他份民調，他是在內閣中被認為表現最好、不滿意度最低的。話鋒一轉，吳釗燮又指出，他擔心的是中國欺負台灣時，有立委「補進來踢一腳」，對此，徐巧芯數度追問「誰是踢一腳的立委？」，並現場逐一點名，吳釗燮則不願說出名字，並7度回應「趕快去告我藐視國會」。

立法院外交委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」。記者胡經周／攝影
立法院外交委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」。記者胡經周／攝影

吳釗燮 外交部 徐巧芯

延伸閱讀

影／徐巧芯陷家族詐騙風暴 傅崐萁再送暖打氣

蕭美琴爭取台灣加入美國防供應鏈 吳釗燮：雙方都有利

傅崐萁堅用詞「中國」改「大陸」 吳釗燮：人民不可置信

大姑涉洗錢影響徐巧芯夫妻感情？劉彥澧7字回應

相關新聞

核一乾貯場卡關11年？新北市：去年判決 台電今年4/19才送水保計畫

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，建好11年來無法啟用。近日雙方和解，市府同意3周內核定。新北市農...

藍委訪陸成果豐碩？ 只拿到開放「小禮」一度憂無顏回台

在準總統賴清德520上任前，國民黨立院黨團總召傅崐萁3月26日率16名藍委頂著輿論逆風參訪中國大陸，一行人浩浩蕩蕩回台後，在機場指此趟行程「成果豐碩」，但據了解，藍委當聽到中國文旅部副部長饒權宣布將恢復福建居民前往馬祖旅遊，曾引發藍委炸鍋，傅崐萁對陸方嗆聲「這開放幅度太小，我們要如何回台灣交代？」陸方人員急忙補充「但書」，氣氛才緩和…

徐巧芯問誰幫中國踢台灣一腳 吳釗燮：去告我藐視國會

外交部長吳釗燮今天在立法院面對國民黨立委徐巧芯質詢指稱其負面聲量高時，表示他最擔心的是，當中國在欺負台灣的時候，我國的立...

熟悉國會生態 準經濟部長郭智輝拜會綠委

520總統就職典禮在即，新內閣也即將走馬上任，不少準部會首長都在準備交接任務、組織幕僚團隊，也有人在熟悉環境，尤其是沒有...

核一乾貯場引發藍綠白政治攻防 賴清德、侯友宜成箭靶

核一廠室外乾式貯存場，市府同意3周內完成核定，引發政治攻防。藍、白質疑，準總統賴清德的能源政策，執政黨如何降低發電成本？...

國民黨嗆凍結經濟部預算 王美花：國會應理性問政

立法院會通過國民黨團提案的電價凍漲方案，但經濟部表示台電是依法遵守電價審議結果來調漲電價，國民黨團總召傅崐萁痛批行政傲慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。