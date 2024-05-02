徐巧芯問誰幫中國踢台灣一腳 吳釗燮：去告我藐視國會

外交部長吳釗燮今天在立法院面對國民黨立委徐巧芯質詢指稱其負面聲量高時，表示他最擔心的是，當中國在欺負台灣的時候，我國的立法委員補進來踢一腳。徐巧芯追問是誰？吳釗燮回嗆「妳可以去告我藐視國會。」徐也說，還沒通過，如果通過會去告。

立法院外交委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，面對國民黨立委徐巧芯質詢時提出網路民調指出，外交部長吳釗燮在內閣部長中，不滿意度排名第六名。對此，吳釗燮表示，網路調查很多種，他也看過其他份民調，他是在內閣中被認為表現最好、不滿意度最低的。話鋒一轉，吳釗燮又指出，他擔心的是中國欺負台灣時，有立委「補進來踢一腳」，對此，徐巧芯數度追問「誰是踢一腳的立委？」，並現場逐一點名，吳釗燮則不願說出名字，並7度回應「趕快去告我藐視國會」。 立法院外交委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」。記者胡經周／攝影