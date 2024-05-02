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核一乾貯場引發藍綠白政治攻防 賴清德、侯友宜成箭靶

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
核一廠室外乾貯設施已經建置11年，近期可望核定。本報資料照片
核一廠室外乾貯設施已經建置11年，近期可望核定。本報資料照片

核一廠室外乾式貯存場，市府同意3周內完成核定，引發政治攻防。藍、白質疑，準總統賴清德的能源政策，執政黨如何降低發電成本？綠反酸，新北市長侯友宜應站穩「非核新北」態度，勿讓永續新北成為詐欺。

新北議會民進黨團書記長陳偉杰表示，「沒有核安、沒有核能」是國民黨始終如一的訴求，新北市政府與台電協議後，同意發給核一廠室外乾式貯存場水保核定證明，不代表核二、核三廠就一定會延役，台灣正面臨電力不足、碳排難以降低、產業營運成本高漲的困境，未來如何降低每度電力的發電成本，是執政黨需要審慎思考的重大能源政策。

陳偉杰說，至於是否要針對核電廠延役申請年限修法、甚至重啟核電，包含核電廠安全性、核廢料處理方式、地方政府和鄰近區域民眾的意願，中央的行政和立法部門都應該要有整體考量。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒表示，核一乾貯場卡11年，新北市府終於要核定，相信這也是侯友宜選後繼續兌現其競選承諾，也代表只要摒棄政治考量、只要有心，就能解決任何難題。

陳世軒說，行政院長陳建仁說到2030年前不缺電，但現在三天兩頭就停電，當凶手的永遠都是小動物，人民感受最深，核一乾貯場即將核定，下一步呢？這是即將上任的賴政府必須、也有責任告訴人民，賴政府的能源政策是什麼？如何讓民眾不再面臨跳電的不便？520即將上任的賴清德應明確告訴國人，是否今年7月，核三廠一號機就停止運轉正式除役、是否主張廢核？

新北議會民進黨團總召張維倩表示，新北境內核能電廠延役議題，新北民進黨團全體已表態不支持，並簽署廢核行動聯盟「老舊核電廠不延役」連署書。新北市政府對於核廢料難以定論，乾貯場就卡關11年，近來才因法院敗訴壓力，同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明。

張維倩表示，國民黨硬推重啟核電廠，勢必面臨核廢料的問題，重啟核電廠不負責核廢料，就是挑戰新北市民，顯侯友宜極力推崇SDGS（永續發展目標）是笑話。請新北市府站穩「非核新北」態度，正視核廢料問題，勿讓永續新北成為詐欺，請市長負起責任，面對老舊核電場問題，呼籲國民黨拒絕老舊核電場延役，別讓SDGS徽章淪為偽色黨徽。

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