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里長加發年終1.5個月遭疑綁樁 林右昌：無政治考量

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
內政部長林右昌上午列席內政委員會做專案報告及備詢。記者胡經周／攝影
內政部長林右昌上午列席內政委員會做專案報告及備詢。記者胡經周／攝影

內政部提案修法，擬發給村里長年終1.5個月，約7.5萬元遭疑為選舉綁樁，內政部長林右昌今天在立法院受訪表示，內政部所提方案經過審慎評估且凝聚共識，是社會能接受版本，去年就開始研議，不會有政治考量，也不是為了個人。

林右昌上午列席內政委員會做專案報告及備詢，會前受訪時回應，愈來愈多年輕人投入專職里長，包括幾個大都會區及城市區，希望他們專職專責在工作上面，也盼生活上能夠得到支持，有關薪水部分比較有共識是在年終獎金部分，現在事務補助費1.5個月，5萬元乘以1.5個月，等於7.5萬元作為年終慰勞金，強調「是慰勞金形式，不是薪水」，目前行政院院會正在審議版本，未來到立法院，希望各黨派一起來支持。

內政部 林右昌 薪水

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