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手提袋被當「嘔吐袋」丟了？戴瑋姍怒告警政署警官3罪

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市議員戴瑋姍上月29日到北市餐敘，結束後裝有工作重要文件、衣物的藥妝店塑膠袋卻遺失，經查餐廳監視器，發現餐廳員工轉交警政署王姓警官。戴瑋姍說，對方態度推託，說詞反覆，還稱自己吐在她的塑膠袋後，就丟到捷運圓山站垃圾桶。她昨晚到警局報案並對提告王警侵占、竊盜跟毀損3項罪名。

戴瑋姍今早臨時開記者會，表示當晚約10點離開餐廳，發現物品遺失，礙於餐廳打烊，隔天一早致電詢問，後來透過餐廳監視器畫面，看到餐廳人員將她的遺失物交給王姓警官，但王姓警官卻先後辯稱只有拿走菜尾、可能是其他客人拿走袋子，但戴瑋姍出示影片後，又改稱會再去確認。

戴瑋姍表示，餐廳人員希望王姓警官可找到失主，後續就循遺失物處理的流程，交給王姓警官，但她聯繫對方後，對方態度不友善，這次事件從頭到尾都在推託，「我還是覺得，今天會提告憤怒點在於做人要誠實，你弄丟來跟我說明，我原本會覺得就算了，可是一再說謊欺騙，我無法忍受」。

戴瑋姍說，餐敘尾聲她曾與王姓警官討論如何將其他貴賓送回家，王姓警官當時毫無醉態，餐廳人員拿她的失物時，也很清醒，還跟餐廳人員在門口聊天約一分鐘、幫長官開門，王警離開餐廳後的動態，她不得而知，唯有提告才能知道事件全貌。

戴瑋姍今早臨時開記者會說明。圖／市議員戴瑋姍辦公室提供
戴瑋姍今早臨時開記者會說明。圖／市議員戴瑋姍辦公室提供
戴瑋姍表示，昨晚到警局報案並對提告王警侵佔、竊盜跟毀損3項罪名。圖／市議員戴瑋姍辦公室提供
戴瑋姍表示，昨晚到警局報案並對提告王警侵佔、竊盜跟毀損3項罪名。圖／市議員戴瑋姍辦公室提供
戴瑋姍提供當時餐廳監視器影像。圖／市議員戴瑋姍辦公室提供
戴瑋姍提供當時餐廳監視器影像。圖／市議員戴瑋姍辦公室提供

戴瑋姍 餐廳

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