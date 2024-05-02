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影／中國製起重機遠端監控破口 綠委質疑危及資安國安

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立委洪申翰（左起）、鍾佳濱、沈伯洋上午聯合舉行記者會，指出中國製移動式起重機具多配備遠端監控系統，目前佔據台灣各工地，將影響我國資安及國安。記者杜建重／攝影
立委洪申翰（左起）、鍾佳濱、沈伯洋上午聯合舉行記者會，指出中國製移動式起重機具多配備遠端監控系統，目前佔據台灣各工地，將影響我國資安及國安。記者杜建重／攝影

立委鍾佳濱、洪申翰、沈伯洋上午聯合舉行記者會，指出今年中國製移動式起重機具輸入量大增，中國製起重機具除美國外，日韓與西歐皆限制或訂定嚴格法規，但我國目前卻無任何相關規範。中國移動式起重機具逐漸佔據台灣各工地，將影響我國資安及國安。

鍾佳濱表示，中國製移動式起重機具採用東歐第三方認證資料，這些資料中國製造商都能輕易取得，但此認證不被美國、西歐、日本、韓國認可，若以貿易商名義進口至台灣，購買單位完全不了解起重機具為何處製造。中國製移動式起重機具多配備遠端監控系統，遠端監控系統通過感測器、終端等裝置可對起重機具實質監測，能將監測資料傳輸至伺服器，並可透過網路隨時對裝置遠端監測、定位和控制。

鍾佳濱指出，中國製起重機具製造商都具有中國人大代表身份，所生產之起重機具也供解放軍使用。台灣從碼頭到工地都有這些起重機具的痕跡，而吊車也可能到敏感軍事地區工作，可能影響國安，若為戰時，起重機、怪手均有被國家動員支持戰事反空降或救援使用機會，屆時中國製起重機將造成災難。

鍾佳濱表示，未來應於合格證上標明起重機具產地，並規範機體兩側需有中英文字體製造 廠牌，讓使用單位和消費者能清楚辨識自行考慮適用性。而中國製起重機陸續輸入台灣，行政機關也應儘快訂定相關規範，國營單位及公共工程，尤其軍事單位，應全面禁止中國製起重機具進場施作。

立委鍾佳濱（左）表示，中國製移動式起重機具多配備遠端監控系統，透過感測器、終端等裝置可對起重機具實質監測，軍事單位應全面禁止中國製起重機具進場施作。記者杜建重／攝影
立委鍾佳濱（左）表示，中國製移動式起重機具多配備遠端監控系統，透過感測器、終端等裝置可對起重機具實質監測，軍事單位應全面禁止中國製起重機具進場施作。記者杜建重／攝影

美國 重機 鍾佳濱

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