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遭批赴中賣台 傅崐萁：民進黨有種馬上推台獨

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午受訪表示，他與中國全國政協主席王滬寧在「一中各表」、「九二共識」部分都講很清楚，準總統賴清德說希望民進黨和共產黨能坐下來談，民進黨內應有一致意見，也相信民進黨是有格局政黨，有種就盡快推動黨綱內的「台獨」。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午受訪表示，他與中國全國政協主席王滬寧在「一中各表」、「九二共識」部分都講很清楚，準總統賴清德說希望民進黨和共產黨能坐下來談，民進黨內應有一致意見，也相信民進黨是有格局政黨，有種就盡快推動黨綱內的「台獨」。記者張睿廷／攝影

民進黨近期不斷批評國民黨立法院黨團總召傅崐萁赴中是派台行為。國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午受訪表示，他與中國全國政協主席王滬寧在「一中各表」、「九二共識」部分都講很清楚，準總統賴清德說希望民進黨和共產黨能坐下來談，民進黨內應有一致意見，也相信民進黨是有格局政黨，有種就盡快推動黨綱內的「台獨」。

周二在朝野協商時，民進黨團幹事長吳思瑤嗆傅崐萁「你在王滬寧面前半句話都不敢吭，為何在台灣國會這麼鴨霸？」傅崐萁表示，此行到大陸做和平破冰，兩岸交流參訪過程，民生議題講很清楚，對兩岸和平推動盡心盡力，與王滬寧見面時，話都講得相當清楚，包括一中各表的「各表」及九二共識。

傅崐萁說，民進黨的台獨黨綱不被全世界認同，只對島內青年實行長年詐騙，民進黨是有格局的政黨，要就盡快推動黨綱中的台獨條款，立法實施，民進黨有種趕快來送。傅崐萁最後呼籲綠營立委，大人在講話，民進黨小嘍囉不要再攻擊，「柯建銘好歹放馬過來對我傅崐萁」。

另外，今天下午將由立法院長韓國瑜召集朝野協商，研商「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」，但民進黨團總召柯建銘稱不出席。

傅崐萁指出，朝野協商兩案都是如此重大的民生問題，民進黨卻認為不重要，立委領薪水卻不做事，立法院不是養老院、瘋人院，更不是精神病院。遺憾看到柯建銘拒絕出席，看看所有委員會，朝野協商過程，民進黨昨天對NCC組織法修正鬧場到下午4時30分，浪費國民納稅錢，肥皂劇不斷上演，柯建銘一直在講30幾年在立法院的養老經驗，浪費納稅人給的薪水。

傅崐萁 民進黨 立法院

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