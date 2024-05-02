傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：俗辣淪為中國小弟

立法院內政委員會立委昨天處理臨時提案時，國民黨團總召傅崐萁要求將內文用字「中國」改為「大陸」、「我國」限航區要改成「台灣」限航區。民進黨立法院黨團今天批評，傅崐萁赴中回來逢中必軟，變成傅萁崐，呼籲傅崐萁不要護航中國時說一套，去一趟中國回來後豬羊變色，淪為中國的小弟。

民進黨立委蘇巧慧等人昨在內政委員會提案，要相關部會研議我國是否開放組團赴中及開放範圍，並持續提出措施或輔導受影響業者。傅崐萁突然到場，要求文字修改，「我國與中國」修改成「台灣與大陸」、「我國限航區」修正為「台灣限航區」。

民進黨團書記長莊瑞雄批評，傅崐萁在立院呼風喚雨，面對中國真的是沒有出息的一個在野黨，依照中華民國憲法，照國民黨講法，應該是中華民國自由地區，但沒必要在提案時自我設限，不敢承認自己是主權獨立國家，連國會審議案都要字字斟酌，深怕得罪中國。

「傅總召真的是俗辣，變成中國的小弟」，民進黨立委賴惠員表示，傅崐萁去中國訪問時，被中國政協主席王滬寧叫成「傅萁崐」，還連續2次被說錯，傅崐萁也不敢講，回到立法院卻要要把「中國」改為「大陸」，「我國航海區」修正為「台灣航海區」，這是什麼邏輯。