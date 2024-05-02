影／核一乾貯場將核定 劉和然：新北絕無卡關

核一廠室外乾式貯存場通過與否，在先前總統大選中引發討論，如今新北即將核定合一乾貯場。新北副市長劉和然今天表示，絕無外界所說「卡關」問題，最大還是要以安全為優先，台電也已送水保計畫；金山在地宮廟表示，地方過去反核，但現在應在安全情況下擁核，否則電費一直漲。

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，11年無法啟用，近日台電與新北市政府達成和解，市府同意3周內完成核定。

劉和然今接受聯訪時表示，沒有新北卡關的問題，因為核能最大的問題還是安全問題，並不是卡關，所謂安全問題就是包含核能操作安全，或整個基地的安全，因為乾式貯存場當初在設計過程中，緊鄰許多危險流域，地質上也令人擔心。

劉和然指出，市府在稽查過程前，就希望台電能按圖施工，所以也請台電送水保計畫，這段時間內大家互相溝通，台電也的確把最新的水土保持計畫書送到市府，市府會核實審查，「還是一個前提，確保安全」。

一同出席活動的金包里慈護宮董事長游忠義表示，金山被包夾在核一廠與核二廠中間，他過去也擔任過三芝鄉長；北海岸一帶過去都是反核的，但現在要擁核，電費一直漲起來，民眾真的負擔不起。