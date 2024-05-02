傅崐萁要綠委提案「中國」改「大陸」 黃國昌：沒必要

立法院內政委員會1日討論臨時提案內容時，國民黨立法院黨團總召傅崐萁要求民進黨所提臨時提案文字「中國」一詞改為「大陸」、「我國」改成「台灣」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，每個人都有不同的統獨意識形態，都尊重，但糾結字面上的意義不大，沒有必要。

黃國昌指出，民眾黨是沒有意識型態的政黨，他平時講話有時說「北京當局」，有時稱「中國共產黨」，但大家都知道指涉的對象都是一樣的；有人喜歡講中國、有人習慣講大陸。

黃國昌表示，包容不同價值，是台灣這塊土地最珍貴的價值，不管怎麼稱呼，重點是發語的人，每個人都是這塊土地上的台灣、中華民國人民；大家都有各自的統獨意識型態和不同政治立場，都予以尊重，但「糾結這些字義上，我覺得意義不是很大。」