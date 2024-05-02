快訊

違法轉賣免稅品太多！日電器行記錄遊客護照 「重複買就拒賣」

如虎添翼！超旺夫運的3生肖女 蛇感知能力好、兔是好軍師

中職／啦啦隊少鹽曬夏日比基尼美麗爆表 網：眼壓爆表

桃機T3工程近4成移工逃跑 工程會主委吳澤成坦言不應該

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
桃機第三航廈工地大景。記者黃仲明／攝影
桃機第三航廈工地大景。記者黃仲明／攝影

桃園機場第三航廈預定明年啟用，施工期間卻接連發生承包商倒閉、缺工問題。國民黨立委魯明哲質疑，行政院工程會過去協助引進1300餘名移工，如今卻有519人落跑、占4成，更占全國營造業的2成，恐影響工期。工程會主委吳澤成直言，這非常不應該，已要求勞動部和桃機工地改善，現已大量降低逃跑比例在10%以下。

因應近年公安意外頻傳，立法院交通委員會今日邀行政院工程會、勞動部就「公共工程職業安全衛生改善暨降低職業災害辦理情形」並備質詢。魯明哲關注全台面臨缺工問題，引進移工後出現失聯移工問題，桃園機場T3工程更是嚴重。

魯明哲指出，2024年4月，營造業失聯移工為2493人，占整體比例不高，但桃機T3工程在疫情缺工時，好不容易核准1300逾名移工，卻在2年期間有519人、近乎達到40％，詢問背後原因為何？假使人力一直沒有補齊，是否會對工期有所影響？

吳澤成坦言，桃機工程移工進駐比例提高，是全國第一件，但列管時確實發現逃跑移工比例相當高，非常不應該，當時他便就要求勞動部和桃機工地改善，若再這樣，就要把原核准額度收回，後續才從仲介業和實際管理著手，大量降低逃跑比例在10%以下。

魯明哲提醒，這件事滿可怕的，勞動部應站在第一線處理，否則台灣雇主太可憐了，當前工程人力還不夠，第二波人力也才挹注80幾人，希望能盡快補上。吳澤成當場允諾，會繼續督促。

勞動部 桃園機場 移工

延伸閱讀

每年奪百命 職安署：營造業墜落占職災70％

NCC主委陳耀祥備詢前先到民進黨團報到？ 國民黨團轟有失獨立

10項交通微罪去年檢舉占取締4成5 兩態樣違規皆逾百萬件

桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

相關新聞

拒答配合中國踢台灣立委是誰 吳釗燮7喊：快告我藐視國會

外交部長吳釗燮今在立法院指控有立委常常在中國欺負台灣的時候，配合補進來踢一腳。對此，國民黨立委徐巧芯追問吳釗燮所言是誰，...

籲比照好市多開放參觀核電廠 核四前廠長：消除民眾疑慮

核一廠室外乾貯設施過往因新北市府未核可相關水土保持計畫，導致台電遲遲無法啟用，近日雙方和解，市府同意3周內核定。核四前廠長王伯輝表示樂觀其成，呼籲台電應開放給民眾參觀，解除疑慮。

環狀線震錯位 吳澤成：7日釐清超過震度或設計施工問題

新北捷運環狀線在0403大地震時鋼箱梁受損，預估最少1年以上才能修復。行政院工程會主委吳澤成說，推估事故成因有兩種，其一...

里長加發年終1.5個月遭疑綁樁 林右昌：無政治考量

內政部提案修法，擬發給村里長年終1.5個月，約7.5萬元遭疑為選舉綁樁，內政部長林右昌今天在立法院受訪表示，內政部所提方...

影／中國製起重機遠端監控破口 綠委質疑危及資安國安

立委鍾佳濱、洪申翰、沈伯洋上午聯合舉行記者會，指出今年中國製移動式起重機具輸入量大增，中國製起重機具除美國外，日韓與西歐...

遭批赴中賣台 傅崐萁：民進黨有種馬上推台獨

民進黨近期不斷批評國民黨立法院黨團總召傅崐萁赴中是派台行為。國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午受訪表示，他與中國全國政協主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。