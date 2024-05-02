桃機T3工程近4成移工逃跑 工程會主委吳澤成坦言不應該

桃園機場第三航廈預定明年啟用，施工期間卻接連發生承包商倒閉、缺工問題。國民黨立委魯明哲質疑，行政院工程會過去協助引進1300餘名移工，如今卻有519人落跑、占4成，更占全國營造業的2成，恐影響工期。工程會主委吳澤成直言，這非常不應該，已要求勞動部和桃機工地改善，現已大量降低逃跑比例在10%以下。

因應近年公安意外頻傳，立法院交通委員會今日邀行政院工程會、勞動部就「公共工程職業安全衛生改善暨降低職業災害辦理情形」並備質詢。魯明哲關注全台面臨缺工問題，引進移工後出現失聯移工問題，桃園機場T3工程更是嚴重。

魯明哲指出，2024年4月，營造業失聯移工為2493人，占整體比例不高，但桃機T3工程在疫情缺工時，好不容易核准1300逾名移工，卻在2年期間有519人、近乎達到40％，詢問背後原因為何？假使人力一直沒有補齊，是否會對工期有所影響？

吳澤成坦言，桃機工程移工進駐比例提高，是全國第一件，但列管時確實發現逃跑移工比例相當高，非常不應該，當時他便就要求勞動部和桃機工地改善，若再這樣，就要把原核准額度收回，後續才從仲介業和實際管理著手，大量降低逃跑比例在10%以下。

魯明哲提醒，這件事滿可怕的，勞動部應站在第一線處理，否則台灣雇主太可憐了，當前工程人力還不夠，第二波人力也才挹注80幾人，希望能盡快補上。吳澤成當場允諾，會繼續督促。