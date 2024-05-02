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北檢偵辦柯文哲列被告 民眾黨籲別政治辦案

中央社／ 記者郭建伸台北2日電

針對北士科、京華城案，北檢今天以他字案偵辦，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告。民眾黨發言人吳怡萱表示，既然檢方已經偵辦就希望查清楚，不要政治辦案，部分議員不要把自己當檢察官繼續以片段抹黑。

台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，近期引發外界關注，並遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議記錄涉嫌造假等；另一方面，台北市京華城容積率於柯文哲前市府任內暴增，遭質疑護航業者。

近日民眾告發京華城改建案、北士科設定地上權案，台北地檢署今天表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

吳怡萱上午舉行記者會回應北檢偵辦議題。她表示，柯文哲過去一直主張該查就查清楚，但希望不要政治辦案，既然檢方已用他字案偵辦，就希望查清楚，真相若水落石出，也應還給當事人清白。

吳怡萱指出，北士科這一案，台北市府可直接公布所有會議紀錄、向社會大眾說明，但很遺憾蔣市府仍以擠牙膏方式回應，且任由議員政治操作。

吳怡萱呼籲，既然檢方已經偵辦，部分議員不要把自己當檢察官，不要以片段抹黑，隨意拿資料誤導社會大眾；另一方面，最近很多司法案件受到社會矚目，但結果都顛覆司法判決常識，希望京華城、北士科案不要政治辦案。

對於北士科案會議紀錄疑似造假疑雲，吳怡萱表示，從會議紀錄可看出，裡面有討論內湖數位中心和北士科，不曉得為何會出現認知落差，既然當時有開會，蔣市府不應讓公務員背負偽造文書罪名，應盡快釐清爭議。

此外，民進黨議員簡舒培今天質疑，京華城當時向市長室陳情後，柯文哲就蓋章決行，提請都委會研議，幫京華城變更容積。

吳怡萱表示，決行章本來就是市府合理合法程序，市長收到相關的陳情與行政救濟時，當然要將案子交由獨立機關都委會審議，若光靠決行章就認定是柯文哲下令，那依照此邏輯，柯文哲應直接命令提升容積獎勵，而不是交由都委會，「簡議員是真的不懂，還是被意識形態蒙蔽雙眼變笨了呢？」

北士科 柯文哲

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