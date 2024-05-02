影／別再對青年長年詐騙 傅崐萁酸民進黨：有種就立法實施台獨

針對周二朝野協商時，民進黨團幹事長吳思瑤嗆傅崐萁「你在王滬寧面前半句話都不敢吭，為何在台灣國會這麼鴨霸？」，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天受訪時表示，兩岸和平非常重要，要推動會談，雙方都要善意累積，而不是在仇恨惡意的循環中，由全國國人一起承擔民進黨所造成的關係惡化，兩岸是否能春暖花開，賴清德總統當選人也說，民進黨跟共產黨能坐下來談；他也抨擊民進黨用台獨黨綱在全世界不認同，只對島內青年實行長年詐騙，民進黨是有格局的政黨，盡快把黨章所謂台獨條款積極推動，馬上立法實施，民進黨有種趕快來送。

而對於立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，研商有關「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等二案，民進黨團總召柯建銘認為，1小時的時間不夠，講不完，因此不出席。傅崐萁說，他深感遺憾，這麼重大民生問題，民進黨認為不重要，人民付立委薪水，應該做事，立法院不是養老院，不是瘋人院，更不是精神病院。