籲比照好市多開放參觀核電廠 核四前廠長：消除民眾疑慮

核一廠室外乾貯設施過往因新北市府未核可相關水土保持計畫，導致台電遲遲無法啟用，近日雙方和解，市府同意3周內核定。核四前廠長王伯輝表示樂觀其成，呼籲處理核廢料問題不應有政治因素，應以務實態度解決問題；針對核廢料的安全疑慮，他呼籲台電應開放給民眾參觀，「好市多買東西前都可以試吃，核電廠也應該開放讓全民解除疑慮。」

位在北海岸的核一、二廠共有4部原子反應爐，歷經40年運轉後目前全數停機，進行除役的重要步驟就是將用過燃料棒移出燃料池至乾式貯存場。但2013年興建完成的核一廠室外乾貯設施13次被新北市府以水土計畫疑慮要求補件不予核定，直至去年3月台北高等行政法院判決台電勝訴，新北市府未在期限內提上訴判決確定。

核一、二廠目前用過燃料棒共1萬5770束，核一廠室外乾貯設施可存放1680束，依每3月周期約需退出110束，核一廠室外乾貯設施若能啟用，核電廠約可延役再使用15個月。

對於乾貯設施有望啟用，王伯輝表示，核一乾貯設施也可供核二用過燃料棒儲存，4月15日起北台地區出現跳電或停電情況，而核二廠人員仍常駐在廠內，台電應該盡速提出核二廠書面及硬體延役計畫，避免台灣地區缺電狀況持續產生。

王伯輝表示，2017年三芝地區降下500mm雨量的百年大雨，當時僅一座輸配電塔倒下，乾貯設施旁山坡地未出現災情，今年持續地震四座核電廠也無災情傳出，證實乾貯設施可歷經考驗，認為新北市府持續以水保計畫卡關毫無意義。

他說，乾貯設施遲遲未能啟用，是因新北市府擔心核廢料留在新北市，但留在核電廠內有人看守，就算移至其他地方，也是要需要人力維護，認為乾貯設施未能啟用是泛政治化問題，呼籲官員面對核能議題應以務實做法為考量。

王伯輝說，台灣的核電硬體及法規都是依據美國法規為標準，民眾若對於核電有疑慮，核四廠也有輔助燃料廠房，呼籲政府應該開放民眾參觀核能電廠消除對於核能的恐懼。他批評大陸民眾都可經過申請進入核電廠參觀，唯獨自由的台灣卻不行，是一件很荒謬的事情。好市多買東西前都可試吃，為何核電廠不能開放參觀。