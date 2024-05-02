民進黨「代投」事件 藍委反酸：之前不是說偽造文書？

立法院日前再爆出「代投」事件，民進黨立法委員吳秉叡被抓包人不在現場，議事表決時卻顯示有投票，當事人大喊「我就不在啊」。國民黨立委葉元之、羅智強、羅廷瑋今共開記者會酸民進黨雙標。羅智強表示，民進黨應維持自己堅持的原則、不要雙標，說清楚是不是有民進黨委員偽造文書、使公務員登載不實。

羅智強認為，民進黨立委吳思瑤在立委盧縣一「代投」案件中，第一時間跳出來喊「偽造文書」，現在卻閉口不提，只是輕輕帶過，具有豐富代投經驗、千手觀音之稱的吳思瑤應說清楚，吳秉叡是否為「偽造文書」？羅智強說，他要公開表揚吳秉叡能撥亂反正，第一次投錯是投錯，第二次錯就是真的愛國民黨，自己願意當他的推薦人加入國民黨。

羅廷瑋表示，吳秉叡都說沒有授權，沒在現場，民進黨應要比照標準出來調查。他就是前受害者，只是坐在盧縣一旁邊就被民進黨認為有代投嫌疑。

葉元之認為，民進黨前一次說「代投」是犯罪的立委，現在都不敢說話。之前敢跑去問法務部代投是不是偽造文書、有沒有刑責，結果這次民進黨代投，只敢提當事人沒投票。

葉元之批評，吳秉叡案的「犯罪事件」怎麼處理？民進黨政策會執行長王義川、綠營在之前盧縣一的事件還要國民黨把人交出來，甚至要國民黨主席朱立倫道歉。這次他們也要比照，要求吳思瑤、民記黨團總召柯建銘把人交出來，請總統當選人賴清德出來道歉。

葉元之還拿出自己拍攝的影像，他說，從影片中發現最有可能代投的就是曾出現在吳秉叡座位附近的民進黨立委楊曜，要求楊應該出來說明清楚，依法自首罪行會比較輕。