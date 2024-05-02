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80秒就決定不補償 立委批VICP審議小組草菅人命

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔開記者會指出，VICP兩小時就審議90案，隨意判定施打疫苗的民眾盧先生妻子是因高血壓而離世，根本是草菅人命。
國民黨立委廖偉翔開記者會指出，VICP兩小時就審議90案，隨意判定施打疫苗的民眾盧先生妻子是因高血壓而離世，根本是草菅人命。

國民黨立委立委廖偉翔、民眾黨立委陳昭姿今天舉行記者會，提出台北高等行政判決，批評疾管署疫苗傷害賠償程序缺乏透明度、審議過程荒腔走板，對於新冠疫苗造成嚴重副作用的死亡個案處理機制顯然完全失能，預防接種受害救濟審議小組（VICP）兩小時就審議90案，隨意判定施打疫苗的民眾盧先生的妻子是因高血壓而離世，根本是草菅人命。

廖偉翔指出，判決書揭露三項重大問題，首先疾管署不僅會議錄音不公開，原檔更只保留一個月，訴訟程序還沒走完、錄音就先刪除，不僅嚴重缺乏透明度，更有「滅證」嫌疑，會議記錄中沒有留下任何討論過程、而是只有「審議結果」，甚至疫苗審議小組也沒有對紀錄留存有相關規定，根本就是「沒紀錄、沒錄音、沒規定」的黑箱三無會議。

廖偉翔痛批，VICP的審議過程荒腔走板、流於形式，短短2小時就處理90案，平均每案僅有80秒的討論時間，80秒就決定一個人的死因並作出不予補償的決策，根本視人命如同兒戲。

廖偉翔表示，從整份判決書可以看出疾管署以及VICP委員有多麼黑箱、亂搞，原來官方是用堪比「黑箱流水線」的方式處理補償事宜，所謂的專家學者審議方式更是毫無專業可言，還不如用爻杯的方式還更快更準，與其浪費車馬費給這些專家學者，還要浪費訴訟費善後，還不如把錢都補償給受難者家屬，才是真正善用政府與社會資源。

陳情人的律師翁伊吟補充，審議小組審議過程存在許多重大瑕疵，有22位委員或專家參與線上會議，但卻有18位未完整參與，甚至有僅出席21分鐘、44分鐘的情形。

翁伊吟提到，衛福部僅憑解剖報告中「高血壓引起的腦幹出血性中風」便將所有傷害歸咎於受害者「潛在」慢性病，罔顧受害人無慢性病、無心血管病史，無視多篇國際期刊論文指出新冠疫苗有高血壓之風險，甚至可造成嚴重的高血壓三期或危急狀態。此作法已嚴重破壞預防接種受害救濟制度的立法意旨，也顯示審議小組對於法律認知的不足，因此一再作成錯誤、不合理的審議，讓大量的受害人與家屬受到二次傷害。

陳昭姿說，VICP為何會認為盧先生妻子去世是高血壓引起的？心室肥大有很多種可能，因壓力引起、因其他因素引起、浸潤型心肌病變，這麼多原因都應該去排除。

受害者家屬盧先生說，他的妻子打完疫苗不適便離世，一家四口生活的支柱，莫名其妙就這樣沒有了生命，希望衛福部能夠給予合理補償。她太太身體健康，平常都會和孩子去爬山、打羽球，誰知道打了疫苗第二天就出事，對他們家來說要如何承受？也希望立委可以為其他家屬繼續聲援。

廖偉翔 新冠疫苗 衛福部 高血壓

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