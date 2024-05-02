拒答配合中國踢台灣立委是誰 吳釗燮7喊：快告我藐視國會

外交部長吳釗燮今在立法院指控有立委常常在中國欺負台灣的時候，配合補進來踢一腳。對此，國民黨立委徐巧芯追問吳釗燮所言是誰，吳釗燮沒有正面回答，僅多次回應說，「趕快去告我藐視國會！」。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，並備質詢。

徐巧芯在質詢時，提及根據網路調查，吳釗燮是蔡政府國安團隊中負面聲量最高的。吳釗燮回應表示，網路上這樣的調查很多，但他最擔心的一件事情，就是當中國在欺負台灣的時候，我國的立法委員是補進來踢一腳。

徐巧芯立刻問說，誰是補進來踢一腳的立法委員呢？吳釗燮回說，這個部分就由委員自己去想。

徐巧芯質疑說，你不能說立法委員踢了台灣一腳，又不說是誰，並多次追問吳釗燮所言是誰。吳釗燮僅說「有」，但沒有給出名字。

徐巧芯認為說，吳釗燮說有立委配合中國大陸踢了中華民國一腳，這是相當嚴厲的指控。吳釗燮立即說，你可以去告我藐視國會。

徐巧芯回說，相關修法還沒有通過，如果未來通過，她會去告。吳釗燮則說，趕快去告，並強調他不是不負責任發言，認為每一次台灣遭受到中國最嚴厲侵害的時候，如果去看一看國會的狀況，相信徐巧芯會贊成他的說法。

徐巧芯繼續追問吳釗燮是指誰，吳釗燮直接回說，「我想委員最快的方式就是去告我藐視國會！」並說了五次「趕快去告我藐視國會」。