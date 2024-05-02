核一室外乾貯場將核定 洪申翰：除役不可能扭轉成延役

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用，近日台電與新北市政府達成和解，市府同意3周內完成核定，結束11年卡關。民進黨立委洪申翰表示，核一廠許多重要關鍵設備都已拆除，並非設置室外乾式貯存場就能扭轉除役結果。

洪申翰表示，過去核一、核二廠面臨的問題之一，確實是室外乾式貯存場遲遲未能核定，但如今就算核一廠室外乾式貯存場核定將啟用，核一廠已停止運轉多年，重要設備多已拆除，不可能因此就能延役。

核四前廠長王伯輝表示，核一乾貯場啟用後，核二用過燃料棒就可先挪3分之1過去，核二反應爐立刻有重啟空間，人力也都還駐廠。洪申翰回應，核一室外乾式貯存場的儲量、運用方式都是經過評估的，不可將核一、核二問題混為一談，任何牽涉核安議題，都應先經過嚴謹評估後，確認核安無虞，才有實質討論空間。

洪申翰說，相關評估完全沒看到，就直接提出這樣想法，讓人感覺就是要延役核電廠的目的性很強烈，甚至有可能忽略了核安這項最高指導原則。

民進黨立委許智傑表示，他在2018年公投後，就主張核二、核三延役到2035非核家園，但最大問題就是卡在侯友宜反對乾式貯存場，現在若國民黨整合好意見，侯友宜也願意改變立場同意低放射的乾式貯存場，才有可能討論核電延役的問題。