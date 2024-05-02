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藍提案「中國」改「大陸」 綠委：先改叫大陸國民黨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會立委昨天在會中臨時提案，國民黨立委要求將內文用字「中國」改為「大陸」，幾經協調修改用字後，臨時提案才得以通過。民進黨立委蘇巧慧表示，為了避免違憲，中國國民黨要不要也改成大陸國民黨？

民進黨立委林楚茵表示，原來傅崐萁興趣是改名？傅崐萁被中國政協主席王滬寧叫成「萁崐」一聲不吭，只敢伸手立法院叫民進黨改提案文字，這樣很不行。

蘇巧慧指出，以前的國民黨有志氣多了，2020年10月，國民黨提出的「請求美國協助抵抗中共」提案指出，「政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式協助我國抵抗」。

蘇巧慧質疑，當時國民黨的提案文字最少還出現「我國」，並以「中共」稱對岸，現在台灣、中國都要拿掉，是要從花蓮一路退到太平洋了嗎？

中共 國民黨 蘇巧慧

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