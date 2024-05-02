立院數位身分證調閱小組拍板 要求機關提供6文件

立法院內政委員會今上午舉行「數位身分證換發政策及預算執行調閱小組」第1次全體委員會議，討論調閱文件的範圍及相關事宜。會中決議，要求有關機關須在5月9日前提供數位身分證計畫的歷次會議記錄、內部簽文、廠商招標文件與合約書，以及工程會與得標廠商調解書與完整記錄等。

行政院2021年宣布暫緩推動換發數位身分證，公共工程委員會與廠商協商後，將調解求償金額降至2.8億元。立法院內政委員會日前決議成立數位身分證換發政策調閱專案小組，盼釐清真相、追究相關失職人員責任。並於日前通過運作要點，運作期間為4月17日到5月31日止，可向相關機關調閱文件，會中推舉無黨籍立委高金素梅擔任召集人。

「數位身分證換發政策及預算執行調閱小組」今通過國民黨立委許宇甄等人提案，依據立法院職權行使法第四十五條規定，要求有關機關提供文件資料。包括內政部「晶片國民身分證換發專案工作小組」、「新一代國民身分證換發工作小組」歷次會議記錄。

內政部就數位身分證計畫辦理之委託研究、座談會、論壇、研討會、工作坊等相關會議紀錄及報告。行政院、內政部就數位身分證計畫所有內部簽文（簽辦意見），對外函文等完整資訊。立法院歷年審議數位身分證所有會議記錄及提案。

另包括要提供「新一代國民身分證換發規劃案」招標文件及得標廠商國巨管理顧問公司合約書、「PC晶片卡及印製設備乙式」招標文件及得標廠商東元電機股份有限公司合約書、「新一代國民身分證換發系統第三方獨立驗證與確認委外服務案」招標文件及得標廠商迪悌資訊公司合約書、「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」招標文件及得標廠商中華電信合約書，以及內政部委託中央印製廠辦理空白卡片及印製採購案招標文件及合約書。

會中在討論提供公共工程委員會與得標廠商調解書及完整記錄時，經工程會建議，調閱小組同意，內容若涉及廠商技術及商業機密，可以將文字反黑呈現。