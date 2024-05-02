布林肯：強烈鼓勵WHO邀請台灣參加WHA

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日聲明，強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席第77屆世界衛生大會（WHA）。

今年的WHA將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行。

2008年馬英九當選總統後，兩岸關係大幅改善，在中方默許下，台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA；2016年民進黨又執政，當年台灣收到的WHA邀請函，首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則」，民進黨政府也率團以觀察員身分參與WHA；但自2017年起，台灣就不再收到邀請函。

布林肯表示，台灣在2009年至2016年間以觀察員身分參與WHA，接著便被排除在這些會議之外迄今；美國強烈鼓勵WHO恢復邀請台灣，使全球能再次自台灣的專業和經驗中受惠。

布林肯表示，台灣一次又一次展現出協助解決全球公衛危機及支持全球社群的意願和能力，美國讚揚WHO一年來採取措施，讓台灣能更有意義地參與技術工作，並促進溝通交流；台灣持續被排除在WHA之外，破壞具包容性的全球公衛合作和安全。

布林肯表示，美國支持台灣有意義參與國際論壇，這符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）近日分別在不同場合表示，中方錯誤使用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際體系外。

據康達和藍墨客所述，美方認為2758號決議並未認可、不等同也不反映一中原則的共識；2758號決議無涉他國對台關係的主權決定；2758號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場；2758號決議不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。

1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，該決議文承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一合法代表，並把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。