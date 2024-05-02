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美國伊利諾州眾議會決議 挺台參與國際組織

中央社／ 紐約1日專電

台灣爭取參與世界衛生大會（WHA）之際，美國伊利諾州眾議會通過友台決議，力挺台灣有意義參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻。

伊利諾州眾議會第572號決議目的為重申對台承諾，由「友台連線」民主黨籍共同主席戴維斯（William Davis）提案，共和黨籍共同主席凱克（JeffKeicher）等議員連署，4月30日獲一致通過。

決議支持1979年美國國會通過的台灣關係法，呼籲伊利諾州企業對台商業往來時直接稱呼「台灣」。支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA），將台灣納入美國發起的印太經濟架構（IPEF），提升伊州與台灣的經貿夥伴關係。

決議力挺台灣有意義參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）等攸關人民健康、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻的志向。

時值台灣關係法立法45週年，駐芝加哥辦事處長類延峰歡迎伊利諾州眾議會再度通過友台決議，感謝「友台連線」堅定支持台灣與伊州雙邊關係。

伊利諾州議會連3年呼籲州內企業對台商業往來時使用正確稱呼，避免矮化台灣。類延峰透過新聞稿表示，這不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場；台灣關係法與對台六項保證是美方政策重要元素，對維持台海和平穩定具有關鍵影響。

伊利諾州是繼威斯康辛、明尼蘇達、愛荷華州後，最新通過友台決議的美國中西部州議會。

另一方面，羅德島州眾議會由代議長甘迺迪（BrianPatrick Kennedy）發起，多位議會領袖近期簽署賀狀，祝賀5月20日中華民國正副總統就職，肯定正副總統當選人賴清德、蕭美琴堅持自由民主道路，努力維護兩岸及區域和平穩定。

羅德島州參眾議會4月通過友台決議，新英格蘭地區的麻薩諸塞、佛蒙特州議會近期也通過決議，祝賀賴清德、蕭美琴1月勝選或預先恭賀就職。駐波士頓辦事處感謝前述3州議會堅定支持民主台灣，承諾深化經貿、教育等領域交流合作，致力提升雙邊關係。

台灣關係法 美國

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