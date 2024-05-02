新聞眼／「陳耀祥們」印證藐視國會罪的必要

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥於立法院司法及法制委員會口沫橫飛的模樣，昨透過媒體，傳送至全國民眾面前。其與國民黨、民眾黨立委言語交鋒，以一人之決定，拒絕提供鏡電視調閱小組相關資料，不無「藐視國會」之嫌，也凸顯國會改革的重要。

在野黨欲推動國會改革，目的在於立法權須有一定權力，方得約束行政官員。相關的國會改革法案，內容包括賦予立法院聽證權、調查權，以及相對應的「藐視國會罪」罰則。

按我國五權憲法設計，由於我國立法權析出「監察權」，歸由監察院行使，使我國立法權變得「殘缺」，對於行政權總是少了些制衡工具；實務運作上，一旦行政權不理會立法權所為之調閱資料請求，立法權即莫可奈何，這也使得不利立法權的行政「慣例」不斷累積。

然而，在我國修憲有重大門檻的情況下，修憲難度極高；由法律層面「強壯」立法權，是當下權宜之計。否則，立法委員碰上跋扈官員，除拍桌痛斥外，似也別無他法。即使昨天通過將陳耀祥送監察院，同樣不痛不癢。

另一方面，陳耀祥下台已然倒數，正所謂「愍不畏死」，若任ＮＣＣ主委之時，便是銜黨之命，如今雙手一攤，新政府繼續是綠色執政，能奈其何的態度，不令人意外。現任這批ＮＣＣ委員自任命之初，即被批評「綠油油」；陳耀祥於立法院的表現態度，正好印證了外界對ＮＣＣ喪失獨立性、淪特定政黨打手的憂心。

民進黨又掌中央執政權，倘日後ＮＣＣ委員，再出現政黨立場一致，獨立機關繼續政治掛帥，只會再出無數個「陳耀祥」。這也反證，ＮＣＣ委員應按政黨比例提名的正當性。