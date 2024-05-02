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郭國文選黨部主委影響南市長初選？ 陳亭妃：公正很重要

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委郭國文登記參選民進黨台南市黨部主委，前天表態對於下屆台南市長黨內人選，他個人支持立委林俊憲，但若當選主委會秉公處理，最終提名人選由初選民調高者出線。對此，積極備戰南市長初選的同黨立委陳亭妃昨說，「再次提醒，黨主席跟黨部主委是公共財，台南需要公平公正的黨部主委」。

郭國文前天接受廣播節目專訪說自己「選主委就不會選台南市長」，對於2026年台南市長的黨內初選，他個人比較看好及支持林俊憲，但若擔任主委會公正，這是兩件事情。

陳亭妃昨受訪回應郭的說法，她說，這不就驗證媒體一直說是在「為誰作嫁」，選民都在看，凡走過必留下痕跡，台南需要公平的主委，輔選2026最強的台南隊長，才能突破過去被媒體質疑的部分；是否擔心郭當選主委影響市長初選？陳亭妃說，黨部主委基本上是站在公平輔選角色，且台南市長提名權在黨中央，不在地方，當選主委的人要思考是否真正找回黨員信任感才是最重要。

林俊憲 郭國文 陳亭妃

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